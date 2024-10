Between Strings

Between Strings ist eine begehbare Klanginstallation – ein überdimensioniertes Saiteninstrument – das Klang, Körper und Raum miteinander verbindet. Mit Performances, Künstler*innengesprächen und begleitenden Workshops lädt das österreichische Quartett Between Feathers und die dänische Komponistin Kirstine Lindemann in Zusammenarbeit mit dem mumok das Publikum ein, an der Erkundung der Installation Between Strings teilzuhaben. Im Rahmen der Ausstellung wird auch die Premiere von Lindemanns 50-minütiger Komposition String Theory gezeigt.