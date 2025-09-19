Kuratorenführung mit Karl Peitler - Die Eggenberger und das Geld

In der Kuratorenführung erhalten Sie spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Münzen der Familie Eggenberg und ihrer Zeit.

Im Jahr 1625 gewährte Kaiser Ferdinand II. Hans Ulrich von Eggenberg und seinen Nachkommen das Recht, Gold- und Silbermünzen mit ihren Namen und Bildnissen zu prägen. Knapp über 60 Jahre lang machten die Fürsten Eggenberg von ihrem Prägerecht Gebrauch und stellten Dukaten, Taler, Gulden und Groschen her. Heute sind diese Münzen einzigartige Raritäten.

In der Kuratorenführung werden Ihnen diese prachtvollen Prägungen nähergebracht.

Zusatzinformationen

Teilnehmer*innenzahl begrenzt. Anmeldung bis spätestens 12 Uhr am Veranstaltungstag erforderlich.

Anmeldung

Telefon: +43 -316/8017-9560

E-Mail: [email protected]

