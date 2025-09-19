Kuratorenführung mit Karl Peitler - Die Eggenberger und das Geld


Steiermark Schau

Kuratorenführung mit Karl Peitler - Die Eggenberger und das Geld

Münzkabinett, Schloss Eggenberg, Universalmuseum Joanneum
19. Sept. bis 17. Okt. 2025
In der Kuratorenführung erhalten Sie spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Münzen der Familie Eggenberg und ihrer Zeit.

Im Jahr 1625 gewährte Kaiser Ferdinand II. Hans Ulrich von Eggenberg und seinen Nachkommen das Recht, Gold- und Silbermünzen mit ihren Namen und Bildnissen zu prägen. Knapp über 60 Jahre lang machten die Fürsten Eggenberg von ihrem Prägerecht Gebrauch und stellten Dukaten, Taler, Gulden und Groschen her. Heute sind diese Münzen einzigartige Raritäten.

In der Kuratorenführung werden Ihnen diese prachtvollen Prägungen nähergebracht.

Zusatzinformationen
Teilnehmer*innenzahl begrenzt. Anmeldung bis spätestens 12 Uhr am Veranstaltungstag erforderlich.

Anmeldung
Telefon: +43 -316/8017-9560
E-Mail: [email protected]
Anderes: Teilnehmer*innenzahl begrenzt. Anmeldung bis spätestens 12 Uhr am Veranstaltungstag erforderlich.

Details zur Spielstätte:
Münzkabinett, Schloss Eggenberg, Universalmuseum Joanneum
Eggenberger Allee 90, A-8020 Graz
Im Rahmen des Festivals:
Steiermark Schau

Termine: Kuratorenführung mit Karl Peitler - Die Eggenberger und das Geld - Münzkabinett, Schloss Eggenberg, Universalmuseum Joanneum

September 2025
Fr. 19. Sept. 2025
15:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Oktober 2025
Fr. 17. Okt. 2025
15:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 