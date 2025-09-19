Kuratorenführung mit Karl Peitler - Die Eggenberger und das Geld
19. Sept. bis 17. Okt. 2025
In der Kuratorenführung erhalten Sie spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Münzen der Familie Eggenberg und ihrer Zeit.
Im Jahr 1625 gewährte Kaiser Ferdinand II. Hans Ulrich von Eggenberg und seinen Nachkommen das Recht, Gold- und Silbermünzen mit ihren Namen und Bildnissen zu prägen. Knapp über 60 Jahre lang machten die Fürsten Eggenberg von ihrem Prägerecht Gebrauch und stellten Dukaten, Taler, Gulden und Groschen her. Heute sind diese Münzen einzigartige Raritäten.
In der Kuratorenführung werden Ihnen diese prachtvollen Prägungen nähergebracht.
Zusatzinformationen
Teilnehmer*innenzahl begrenzt. Anmeldung bis spätestens 12 Uhr am Veranstaltungstag erforderlich.
Anmeldung
Telefon: +43 -316/8017-9560
E-Mail: [email protected]
Details zur Spielstätte:
Eggenberger Allee 90, A-8020 Graz
Telefon: +43 316 583264-9513
Fax: +43-316 583264-9530
Geodaten: 47.0737, 15.3917
