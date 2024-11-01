Viscontis Senso - Filmklassiker im Moviemento

Die Contessa Livia Serpieri fühlt sich in ihrer Zweckehe mit einem älteren Aristokraten gefangen und stürzt sich Hals über Kopf in eine Affäre mit dem österreichischen Offizier Franz Mahler. Schon bald ist sie dem spielsüchtigen Frauenhelden ganz und gar verfallen. Für ihn verrät sie ihre politischen Ideale, ihre Landsleute und ihre eigene Familie, während sie von Franz nur Demütigungen erfährt. Schließlich schlägt Liebe in Zorn um ... mit schrecklichem Ausgang. Wie in Tod in Venedig verwendete Visconti auch in Senso spätromantische Symphonik zur dramaturgischen Intensivierung des Filmgeschehens. Hier ist es Anton Bruckners 7. Symphonie – vom berühmten italienischen Filmmusikkomponisten Nino Rota eingerichtet –, mit der die emotionalen Höhen und Tiefen der beiden Hauptfiguren begleitet werden.
Programm
Luchino Visconti // 1906–1976
Senso (Sehnsucht) // IT 1954
Besetzung
Farley Granger | Franz Mahler
Alida Valli | Gräfin Livia Serpieri
Massimo Girotti | Marquis Roberto Ussoni
Heinz Moog | Graf Serpieri
Rina Morelli | Laura, Dienstmädchen
Christian Marquand | Franz’ österreichischer Offiziersfreund
Sergio Fantoni | Luca
Tino Bianchi | Capitano Meucci
Ernst Nadherny | Österreichischer Kommandant in Verona
Tonio Selwart | Colonello Kleist
Marcella Mariani | Clara
|September 2026
|So. 20. Sept. 2026
16:00 Uhr
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