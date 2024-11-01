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Viscontis Senso - Filmklassiker im Moviemento


Brucknerfest Linz

Viscontis Senso - Filmklassiker im Moviemento

Moviemento Linz
20. Sept. 2026
Die Tragödie Senso – Luchino Viscontis erster Farbfilm aus dem Jahr 1954 – ist Liebesgeschichte und politischer Thriller zugleich: Die Handlung spielt in Venedig, das kurz vor Ausbruch des dritten italienischen Unabhängigkeitskrieges 1866 von österreichischen Truppen besetzt wird.

Die Contessa Livia Serpieri fühlt sich in ihrer Zweckehe mit einem älteren Aristokraten gefangen und stürzt sich Hals über Kopf in eine Affäre mit dem österreichischen Offizier Franz Mahler. Schon bald ist sie dem spielsüchtigen Frauenhelden ganz und gar verfallen. Für ihn verrät sie ihre politischen Ideale, ihre Landsleute und ihre eigene Familie, während sie von Franz nur Demütigungen erfährt. Schließlich schlägt Liebe in Zorn um ... mit schrecklichem Ausgang. Wie in Tod in Venedig verwendete Visconti auch in Senso spätromantische Symphonik zur dramaturgischen Intensivierung des Filmgeschehens. Hier ist es Anton Bruckners 7. Symphonie – vom berühmten italienischen Filmmusikkomponisten Nino Rota eingerichtet –, mit der die emotionalen Höhen und Tiefen der beiden Hauptfiguren begleitet werden.

Programm
Luchino Visconti // 1906–1976
Senso (Sehnsucht) // IT 1954

Besetzung
Farley Granger | Franz Mahler
Alida Valli | Gräfin Livia Serpieri
Massimo Girotti | Marquis Roberto Ussoni
Heinz Moog | Graf Serpieri
Rina Morelli | Laura, Dienstmädchen
Christian Marquand | Franz’ österreichischer Offiziersfreund
Sergio Fantoni | Luca
Tino Bianchi | Capitano Meucci
Ernst Nadherny | Österreichischer Kommandant in Verona
Tonio Selwart | Colonello Kleist
Marcella Mariani | Clara

Details zur Spielstätte:
Moviemento Linz
Dametzstraße 30, A-4020 Linz
Im Rahmen des Festivals:
Brucknerfest Linz

Termine: Viscontis Senso - Filmklassiker im Moviemento - Moviemento Linz

September 2026
So. 20. Sept. 2026
16:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 