Podiumsgespräch: „Kunst + Heilung?“

Zenita Komad und Christine Wetzlinger-Grundnig im Gespräch mit Claudia Brunner, Institutsabteilungsleiterin Zentrum für Friedensforschung und -bildung, Universität Klagenfurt, Herwig Oberlerchner, FA für Psychiatrie und Psychotherapeut und Johannes Rauchenberger, Theologe und Kurator, KULTUM Graz.

Eintritt frei!

Über Zenita Komad

Die Laufbahn dieser Künstlerin war von Beginn an unkonventionell und beeindruckend. Ihre markante Persönlichkeit und ein unvergleichliches künstlerisches Werk von außergewöhnlichen grafischen und skulpturalen Arbeiten, Objektbildern, Installationen bis hin zu szenischen Inszenierungen brachten der 1980 in Klagenfurt geborenen Künstlerin rasch Erfolg, bescherten Einlass in die führenden österreichischen Galerien und sorgten für nationale und internationale Aufmerksamkeit.

Das MMKK zeigt von 8.2. bis 19.5.2024 ihre Installtation ZENITA KOMAD. Der Krieg ist aus!