„Das Mädchen und der Tod“ - „Der Tod und das Mädchen“

In ironisch-humorvollerweise geht es zunächst um das Thema „Der Tod und das Mädchen“. In der Umkehrung des Titels zu „Das Mädchen und der Tod“ wird das Mädchen in den Mittelpunkt gestellt. Der Tod wirbt um das Mädchen (Synonym für das Leben), tanzt mit ihm, liegt ihm zu Füßen, verliebt sich in es. „Du sei mein Leben“, „verlass mich nicht“, „ich bin der Deine“.