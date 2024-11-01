Die Comedian Harmonists

Berlin, 1927 - Inspiriert von den Aufnahmen des US-amerikanischen Vokalquartetts "The Revelers“ finden über eine Zeitungsannonce sechs junge Männer zusammen, um ein Vokalensemble zu gründen - die COMEDIAN HARMONISTS. Die jungen Männer proben, als ob es kein Morgen gäbe, schlagen sich durch und haben ihre großen Erfolge mit Hits wie "Mein kleiner grüner Kaktus“, "Ich wollt, ich war’ ein Huhn“, "Ein Freund, ein guter Freund“ oder "Wochenend’ und Sonnenschein“, mit denen sie ihr Publikum vollends in ihren Bann ziehen ...