Die Comedian Harmonists

Unvergessliche Melodien, die äußerst flott, rhythmisch präzise und vielfach von parodistischem Witz geprägt sind, wurden schließlich zu Welterfolgen. Die Geschichte der COMEDIAN HARMONISTS, der kometenhafte Aufstieg des Sextetts sowie 1935 schließlich das Berufsverbot für die drei jüdischen Mitglieder durch die Nationalsozialisten und die daraus folgende Trennung der Gruppe werden in diesem Stück eindrücklich erzählt.
Besetzung
Musikalische Leitung
Julian Groller
Inszenierung & Raum
Andreas Gergen
Choreografie
Francesc Abós
Kostüme
Friederike Friedrich
Ari Leschnikoff
Jakob Tobias Pejcic
Erich Collin
Jan-Eike Majert
Harry Frommermann
Jonas Peter Zeiler
Roman Cycowski
Timotheus Hollweg
Robert Biberti
Florian Resetarits
Erwin Bootz / Piano
Julian Groller
Hans
Michael Duregger
Schauspiel mit Musik von Franz Wittenbrink
Buch von Gottfried Greiffenhagen
Musikalische Einrichtung von
Franz Wittenbrink
|Juni 2026
|Do. 11. Juni 2026
19:30 Uhr
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|So. 14. Juni 2026
19:30 Uhr
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|Di. 16. Juni 2026
19:30 Uhr
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|So. 21. Juni 2026
19:30 Uhr
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|So. 28. Juni 2026
19:30 Uhr
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|Juli 2026
|Di. 7. Juli 2026
19:30 Uhr
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|So. 12. Juli 2026
15:00 Uhr
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|Mi. 15. Juli 2026
19:30 Uhr
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