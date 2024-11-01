Die Comedian Harmonists


Die Comedian Harmonists

Max-Reinhardt-Foyer
11. Juni bis 15. Juli 2026
Berlin, 1927 - Inspiriert von den Aufnahmen des US-amerikanischen Vokalquartetts "The Revelers“ finden über eine Zeitungsannonce sechs junge Männer zusammen, um ein Vokalensemble zu gründen - die COMEDIAN HARMONISTS. Die jungen Männer proben, als ob es kein Morgen gäbe, schlagen sich durch und haben ihre großen Erfolge mit Hits wie "Mein kleiner grüner Kaktus“, "Ich wollt, ich war’ ein Huhn“, "Ein Freund, ein guter Freund“ oder "Wochenend’ und Sonnenschein“, mit denen sie ihr Publikum vollends in ihren Bann ziehen ...

Unvergessliche Melodien, die äußerst flott, rhythmisch präzise und vielfach von parodistischem Witz geprägt sind, wurden schließlich zu Welterfolgen. Die Geschichte der COMEDIAN HARMONISTS, der kometenhafte Aufstieg des Sextetts sowie 1935 schließlich das Berufsverbot für die drei jüdischen Mitglieder durch die Nationalsozialisten und die daraus folgende Trennung der Gruppe werden in diesem Stück eindrücklich erzählt.

Besetzung
Musikalische Leitung
Julian Groller

Inszenierung & Raum
Andreas Gergen

Choreografie
Francesc Abós

Kostüme
Friederike Friedrich

Ari Leschnikoff
Jakob Tobias Pejcic

Erich Collin
Jan-Eike Majert

Harry Frommermann
Jonas Peter Zeiler

Roman Cycowski
Timotheus Hollweg

Robert Biberti
Florian Resetarits

Erwin Bootz / Piano
Julian Groller

Hans
Michael Duregger

Schauspiel mit Musik von Franz Wittenbrink
Buch von Gottfried Greiffenhagen
Musikalische Einrichtung von
Franz Wittenbrink

Details zur Spielstätte:
Max-Reinhardt-Foyer
Theaterplatz 7, A-2500 Baden

Termine: Die Comedian Harmonists - Max-Reinhardt-Foyer

Juni 2026
Do. 11. Juni 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 14. Juni 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Di. 16. Juni 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 21. Juni 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 28. Juni 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Juli 2026
Di. 7. Juli 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 12. Juli 2026
15:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Mi. 15. Juli 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 