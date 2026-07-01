Rundgang Geymüllerschlössel
12. Juli bis 30. Aug. 2026
Tauchen sie ein in die Welt der Empire- und Biedermeierzeit. Das Geymüllerschlössel in Pötzleinsdorf, einem der Außenbezirke Wiens, wurde nach 1808 im Auftrag des Wiener Handelsherrn und Bankiers Johann Jakob Geymüller (1760–1834) als „Sommergebäude“ errichtet und ist heute einer der wenigen Orte in Österreich, an dem sich ein originalgetreuer Einblick in die Vielfalt biedermeierlicher Ausstattungskunst bietet.
Das mit originalen Möbeln aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eingerichtete Geymüllerschlössel samt Park, in dem zeitgenössische Kunstpositionen präsentiert werden, bildet ein Ensemble, in dem Natur und Kunst, aber auch historische und zeitgenössische Positionen in Dialog treten: 1997 wurde Hubert Schmalix’ Skulptur Der Vater weist dem Kind den Weg (1996) im Park der Anlage aufgestellt und im Herbst 2004 der Skyspace The other Horizon (1998/2004) des amerikanischen Künstlers James Turrell permanent im Park des Geymüllerschlössels errichtet.
Führungsbeitrag: € 5,50 zzgl. Eintritt
Details zur Spielstätte:
Pötzleinsdorfer Straße 102, A-1180 Wien
Adresse: Pötzleinsdorfer Straße 102, A-1180 Wien
Telefon: +43 1 71136-0
Fax:
Geodaten: ,
Termine: Rundgang Geymüllerschlössel - MAK-Expositur Geymüllerschlössel
|Juli 2026
|So. 26. Juli 2026
14:30 Uhr
MAK-Expositur Geymüllerschlössel, Pötzleinsdorfer Straße 102, A-1180 Wien
https://kultur.net/mak-expositur-geymuellerschloessel/programm/rundgang-geymuellerschloessel#2026-07-26
Rundgang Geymüllerschlössel (26.07.2026)
2026-07-26T14:30:00+02:[email protected]
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|August 2026
|So. 2. Aug. 2026
14:30 Uhr
MAK-Expositur Geymüllerschlössel, Pötzleinsdorfer Straße 102, A-1180 Wien
https://kultur.net/mak-expositur-geymuellerschloessel/programm/rundgang-geymuellerschloessel#2026-08-02
Rundgang Geymüllerschlössel (02.08.2026)
2026-08-02T14:30:00+02:[email protected]
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|So. 9. Aug. 2026
14:30 Uhr
MAK-Expositur Geymüllerschlössel, Pötzleinsdorfer Straße 102, A-1180 Wien
https://kultur.net/mak-expositur-geymuellerschloessel/programm/rundgang-geymuellerschloessel#2026-08-09
Rundgang Geymüllerschlössel (09.08.2026)
2026-08-09T14:30:00+02:[email protected]
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|So. 16. Aug. 2026
14:30 Uhr
MAK-Expositur Geymüllerschlössel, Pötzleinsdorfer Straße 102, A-1180 Wien
https://kultur.net/mak-expositur-geymuellerschloessel/programm/rundgang-geymuellerschloessel#2026-08-16
Rundgang Geymüllerschlössel (16.08.2026)
2026-08-16T14:30:00+02:[email protected]
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|So. 23. Aug. 2026
14:30 Uhr
MAK-Expositur Geymüllerschlössel, Pötzleinsdorfer Straße 102, A-1180 Wien
https://kultur.net/mak-expositur-geymuellerschloessel/programm/rundgang-geymuellerschloessel#2026-08-23
Rundgang Geymüllerschlössel (23.08.2026)
2026-08-23T14:30:00+02:[email protected]
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|So. 30. Aug. 2026
14:30 Uhr
MAK-Expositur Geymüllerschlössel, Pötzleinsdorfer Straße 102, A-1180 Wien
https://kultur.net/mak-expositur-geymuellerschloessel/programm/rundgang-geymuellerschloessel#2026-08-30
Rundgang Geymüllerschlössel (30.08.2026)
2026-08-30T14:30:00+02:[email protected]
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