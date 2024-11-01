Summer Concerts: Rusanda Panfili & Friends

Be- und verzaubernde Melodien aus zeitlosen großen Filmen wie Cinema Paradiso, Schindlers Liste oder Da Vinci Code sowie dramatische Serienthemen wie Game of Thrones, House of the Dragons oder Succession werden erklingen. Rusanda und ihre Freunde arrangieren und bearbeiten alle Werke selber und kreieren damit eine ganz persönliche Klangwelt.
CINEMA
BESETZUNG
Panfili & Friends
Rusanda Panfili, Violine & Leitung
Christian Bakanic, Akkordeon
Teodora Miteva, Violoncello
Christian Wendt, Kontrabass
Sasa Nikolic, Schlagwerk
Alfredo Ovalles, Klavier
PROGRAMM
Ennio Morricone:
Gabriels Oboe
Cinema Paradiso
Once upon a Time in the West
John Williams:
Schindler's List, Scent of a Woman
Memoires of a Geisha
Hans Zimmer:
Dune
Fluch der Karibik
Sherlock Holmes
Howard Shore:
Lord of The Rings
|Juni 2026
|Fr. 12. Juni 2026
18:30 Uhr
