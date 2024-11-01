Summer Concerts: Rusanda Panfili & Friends


Summer Concerts: Rusanda Panfili & Friends

12. Juni 2026
Die aus Moldawien stammende und heute im Burgenland lebende Geigerin Rusanda Panfili steht schon seit Jahren auf den größten Bühnen der Welt, unter vielen anderen mit Hollywood Starkomponisten und Oscar Preisträger Hans Zimmer. Gemeinsam mit ihrem hochkarätig besetzten Ensemble „Panfili & Friends“ entführt Sie mit diesem Programm in die unendlichen Weiten der Filmmusik.

Be- und verzaubernde Melodien aus zeitlosen großen Filmen wie Cinema Paradiso, Schindlers Liste oder Da Vinci Code sowie dramatische Serienthemen wie Game of Thrones, House of the Dragons oder Succession werden erklingen. Rusanda und ihre Freunde arrangieren und bearbeiten alle Werke selber und kreieren damit eine ganz persönliche Klangwelt.

CINEMA

BESETZUNG
Panfili & Friends
Rusanda Panfili, Violine & Leitung
Christian Bakanic, Akkordeon
Teodora Miteva, Violoncello
Christian Wendt, Kontrabass
Sasa Nikolic, Schlagwerk
Alfredo Ovalles, Klavier

PROGRAMM
Ennio Morricone:
Gabriels Oboe
Cinema Paradiso
Once upon a Time in the West

John Williams:
Schindler's List, Scent of a Woman
Memoires of a Geisha

Hans Zimmer:
Dune
Fluch der Karibik
Sherlock Holmes

Howard Shore:
Lord of The Rings

Details zur Spielstätte:
Liszt Zentrum Raiding
Lisztstraße 46, A-7321 Raiding
Im Rahmen des Festivals:
Fr. 12. Juni 2026
