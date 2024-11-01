Summer Concerts: Kristina Miller, Tibor Fonay & Gergő Borlai

Vor 100 Jahren wurde der legendäre Jazzpianist Oscar Peterson geboren, einer der letzten Giganten des Jazz. Sein größter Verdienst war es, zur weltweiten Anerkennung und Popularisierung des Jazz beigetragen zu haben. Die international preisgekrönte junge Pianistin Kristina Miller setzt diesen Weg fort.

Sie ist in einer Musikerfamilie gleichermaßen mit klassischer Musik und Jazz aufgewachsen und hat sich, wie kaum eine andere Musikerin, mit der Welt Oscar Petersons auseinandergesetzt. International erregt sie Aufsehen mit ihrer einzigartigen Interpretation von Oscar Petersons legendärem „Montreux Concert“, das sie nun erstmals in Raiding präsentiert. Die Jazzmusiker, die ihr zur Seite stehen, sind Weltgrößen auf ihren Instrumenten.

HOMMAGE AN OSCAR PETERSON

BESETZUNG

Kristina Miller, Klavier

Tibor Fonay, Bass

Gergő Borlai, Schlagzeug

PROGRAMM

Oscar Peterson:

Highlights aus dem Konzert des Montreux Jazz Festivals 1977

Mirage, Eight Bar Boogie Blues, Back to Indiana, Duke Ellington Medley, The Lamp

is Low, Somewhere over the Rainbow u.a.