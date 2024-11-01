Summer Concerts: Kristina Miller, Tibor Fonay & Gergő Borlai

Sie ist in einer Musikerfamilie gleichermaßen mit klassischer Musik und Jazz aufgewachsen und hat sich, wie kaum eine andere Musikerin, mit der Welt Oscar Petersons auseinandergesetzt. International erregt sie Aufsehen mit ihrer einzigartigen Interpretation von Oscar Petersons legendärem „Montreux Concert“, das sie nun erstmals in Raiding präsentiert. Die Jazzmusiker, die ihr zur Seite stehen, sind Weltgrößen auf ihren Instrumenten.
HOMMAGE AN OSCAR PETERSON
BESETZUNG
Kristina Miller, Klavier
Tibor Fonay, Bass
Gergő Borlai, Schlagzeug
PROGRAMM
Oscar Peterson:
Highlights aus dem Konzert des Montreux Jazz Festivals 1977
Mirage, Eight Bar Boogie Blues, Back to Indiana, Duke Ellington Medley, The Lamp
is Low, Somewhere over the Rainbow u.a.
|Juni 2026
|Sa. 13. Juni 2026
11:00 Uhr
