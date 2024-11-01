Gewinnen Sie 10 x 2 Freikarten im Stadttheater Wiener Neustadt für Tonspiele: Stradivahid und der Geigenzauber - Tonkünstler-Orchester Niederösterreich
Summer Concerts: Kristina Miller, Tibor Fonay & Gergő Borlai


Liszt Festival Raiding

Summer Concerts: Kristina Miller, Tibor Fonay & Gergő Borlai

Liszt Zentrum Raiding
13. Juni 2026
Vor 100 Jahren wurde der legendäre Jazzpianist Oscar Peterson geboren, einer der letzten Giganten des Jazz. Sein größter Verdienst war es, zur weltweiten Anerkennung und Popularisierung des Jazz beigetragen zu haben. Die international preisgekrönte junge Pianistin Kristina Miller setzt diesen Weg fort.

Sie ist in einer Musikerfamilie gleichermaßen mit klassischer Musik und Jazz aufgewachsen und hat sich, wie kaum eine andere Musikerin, mit der Welt Oscar Petersons auseinandergesetzt. International erregt sie Aufsehen mit ihrer einzigartigen Interpretation von Oscar Petersons legendärem „Montreux Concert“, das sie nun erstmals in Raiding präsentiert. Die Jazzmusiker, die ihr zur Seite stehen, sind Weltgrößen auf ihren Instrumenten.

HOMMAGE AN OSCAR PETERSON

BESETZUNG
Kristina Miller, Klavier
Tibor Fonay, Bass
Gergő Borlai, Schlagzeug

PROGRAMM
Oscar Peterson:
Highlights aus dem Konzert des Montreux Jazz Festivals 1977
Mirage, Eight Bar Boogie Blues, Back to Indiana, Duke Ellington Medley, The Lamp
is Low, Somewhere over the Rainbow u.a.

Details zur Spielstätte:
Liszt Zentrum Raiding
Lisztstraße 46, A-7321 Raiding
Im Rahmen des Festivals:
Liszt Festival Raiding

Termine: Summer Concerts: Kristina Miller, Tibor Fonay & Gergő Borlai - Liszt Zentrum Raiding

Juni 2026
Sa. 13. Juni 2026
11:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 