Summer Concerts: Academia Allegro Vivo & Georg Breinschmid

„Dieses Projekt ist ein wahres Herzensprojekt für mich“, meint der Leiter der Academia Allegro Vivo und schwärmt von der kongenialen Zusammenarbeit mit dem legendären Kontrabassisten Georg Breinschmid. Die Freundschaft der beiden Musiker hat zu einem wunderbaren neuen Werk für Violine, Kontrabass und Orchester geführt.

Dieses, das vor Humor, rhythmischen Raffinessen und Lebensfreude nur so sprüht! Und Breinschmids Komposition „Wien bleibt Krk“ ist längst zu einem Hit geworden und hat in unzähligen Bearbeitungen Einzug in das Repertoire international bekannter Ensembles gehalten. Das Orchester Academia Allegro Vivo zeichnet sich genau durch diese unbändige Spielfreude aus sowie durch den offenen Horizont, ständig Neues zu entdecken. Diese Lust und Neugier an Neuem und Außergewöhnlichem finden sich auch in den kulturellen Traditionen unserer Nachbarländer: Dvořáks beliebte „Humoresken“ und seine „Slawische Fantasie“ sowie Bartóks „Rumänische Volkstänze“ sind Garant für ein grenzenloses musikalisches Feuerwerk!

WIEN BLEIBT KRK

BESETZUNG

Orchester Academia Allegro Vivo

Georg Breinschmid, Kontrabass

Vahid Khadem-Missagh, Violine & Leitung

PROGRAMM

Antonín Dvořák:

Humoresken Nr. 1, 5 & 7

Antonín Dvořák / Fritz Kreisler:

„Slawische Fantasie“

Béla Bartók:

„Rumänische Volkstänze“

Antonín Dvořák:

aus dem Streichquintett G-Dur, op. 77

Leoš Janácek:

Scherzo aus Idyla

Georg Breinschmid:

„Jack’s Vacation“

„Wien bleibt Krk“

Concertante für Solovioline, Solokontrabass und Streichorchester