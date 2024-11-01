Summer Concerts: Academia Allegro Vivo & Georg Breinschmid

Dieses, das vor Humor, rhythmischen Raffinessen und Lebensfreude nur so sprüht! Und Breinschmids Komposition „Wien bleibt Krk“ ist längst zu einem Hit geworden und hat in unzähligen Bearbeitungen Einzug in das Repertoire international bekannter Ensembles gehalten. Das Orchester Academia Allegro Vivo zeichnet sich genau durch diese unbändige Spielfreude aus sowie durch den offenen Horizont, ständig Neues zu entdecken. Diese Lust und Neugier an Neuem und Außergewöhnlichem finden sich auch in den kulturellen Traditionen unserer Nachbarländer: Dvořáks beliebte „Humoresken“ und seine „Slawische Fantasie“ sowie Bartóks „Rumänische Volkstänze“ sind Garant für ein grenzenloses musikalisches Feuerwerk!
WIEN BLEIBT KRK
BESETZUNG
Orchester Academia Allegro Vivo
Georg Breinschmid, Kontrabass
Vahid Khadem-Missagh, Violine & Leitung
PROGRAMM
Antonín Dvořák:
Humoresken Nr. 1, 5 & 7
Antonín Dvořák / Fritz Kreisler:
„Slawische Fantasie“
Béla Bartók:
„Rumänische Volkstänze“
Antonín Dvořák:
aus dem Streichquintett G-Dur, op. 77
Leoš Janácek:
Scherzo aus Idyla
Georg Breinschmid:
„Jack’s Vacation“
„Wien bleibt Krk“
Concertante für Solovioline, Solokontrabass und Streichorchester
|Juni 2026
|Sa. 13. Juni 2026
18:30 Uhr
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