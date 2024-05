Bürger*innentheater: Unerwartete Gemeinsamkeit

„Unerwartete Gemeinsamkeit“ ist eine spielerische Versuchsanordnung, in der Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben, Nationalitäten und Berufen, Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten, Menschen mit und ohne Behinderung einander begegnen. Mittels Fragen wie „Wer hat ein Tattoo?“ oder „Wer ist im Alltag auf Hilfe angewiesen?“ stellt sich schnell heraus, dass es mehr Schnittmengen als Unterscheidungen zwischen den Teilnehmer*innen des Versuches gibt.

In der alltäglichen politischen Debatte behaupten populistische Parteien oft das Gegenteil, indem sie eine Politik der Ausgrenzung und Abspaltung verfolgen. Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des Gastarbeiter-Abkommens aus dem Jahre 1964 beschäftigt sich das Bürger*innentheater unter der Leitung von Nehle Dick mit der Frage nach Lebensgeschichten von Mitbürger*innen aus Niederösterreich und was uns über die Grenzen von Nationen, Religionen und Mentalitäten hinweg verbindet. Sie suchen dabei nicht die gemeinsamen „Echokammern“ des Internets auf, in der sich Gleichgesinnte gegenseitig bestärken, sondern sind neugierig auf das Unerwartete und Gegensätzliche. Sie starten das theatrale Experiment, wie eine gemeinsame Zukunft entstehen könnte, in der wir Unterschiede als Vielfalt begreifen und anderen mit Respekt und Interesse begegnen.

Uraufführung

Inszenierung - Nehle Dick