im Fokus: Margit Koppendorfer

Margit Koppendorfer ist eine freischaffende Kostümbildnerin, die seit 1987 an bedeutenden Schauspiel- und Opernhäusern im deutschsprachigen und internationalen Raum tätig ist. Nach Engagements am Schauspiel Frankfurt und am Schauspielhaus Hamburg arbeitete sie u. a. am Wiener Burgtheater, am Berliner Ensemble sowie an Bühnen in Köln, München und Düsseldorf und entwarf Kostüme für Opernproduktionen in Frankfurt, Leipzig, Lissabon und Zürich.