im Fokus: Margit Koppendorfer


im Fokus: Margit Koppendorfer

Landesgalerie Burgenland
30. Mai bis 13. Sept. 2026
Margit Koppendorfer ist eine freischaffende Kostümbildnerin, die seit 1987 an bedeutenden Schauspiel- und Opernhäusern im deutschsprachigen und internationalen Raum tätig ist. Nach Engagements am Schauspiel Frankfurt und am Schauspielhaus Hamburg arbeitete sie u. a. am Wiener Burgtheater, am Berliner Ensemble sowie an Bühnen in Köln, München und Düsseldorf und entwarf Kostüme für Opernproduktionen in Frankfurt, Leipzig, Lissabon und Zürich.

Prägend für ihre künstlerische Entwicklung waren die Begegnungen und Zusammenarbeiten mit Claus Peymann sowie George Tabori, insbesondere während der Peymann-Ära am Wiener Burgtheater und ab 1989 am Münchner Residenztheater. Von 1983 bis 1997 lehrte Koppendorfer als Dozentin an der Universität für Angewandte Kunst und an der Akademie der Bildenden Künste Wien, wo sie die Klasse von Prof. Erich Wonder betreute.

Details zur Spielstätte:
Landesgalerie Burgenland
Kultur-Kongresszentrum Eisenstadt, Franz-Schubert-Platz 6, A-7000 Eisenstadt

Termine: im Fokus: Margit Koppendorfer - Landesgalerie Burgenland

Juni 2026
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September 2026
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