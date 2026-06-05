im Fokus: Margit Koppendorfer

|Juni 2026
|Fr. 5. Juni 2026
Landesgalerie Burgenland, Kultur-Kongresszentrum Eisenstadt, Franz-Schubert-Platz 6, A-7000 Eisenstadt
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|Sa. 6. Juni 2026
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|So. 7. Juni 2026
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|Di. 9. Juni 2026
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|Mi. 10. Juni 2026
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|Do. 11. Juni 2026
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|Di. 30. Juni 2026
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|Juli 2026
|Mi. 1. Juli 2026
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|Fr. 3. Juli 2026
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|Sa. 4. Juli 2026
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|So. 5. Juli 2026
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|Mo. 6. Juli 2026
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|Mi. 8. Juli 2026
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|Do. 9. Juli 2026
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|Fr. 24. Juli 2026
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|Sa. 25. Juli 2026
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|So. 26. Juli 2026
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|Mo. 27. Juli 2026
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|Di. 28. Juli 2026
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|Mi. 29. Juli 2026
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|Do. 30. Juli 2026
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|Fr. 31. Juli 2026
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|August 2026
|Sa. 1. Aug. 2026
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|So. 2. Aug. 2026
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|Mo. 3. Aug. 2026
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|Di. 4. Aug. 2026
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|Mi. 5. Aug. 2026
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|Do. 6. Aug. 2026
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|Fr. 7. Aug. 2026
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|Sa. 8. Aug. 2026
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|So. 9. Aug. 2026
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|Mo. 10. Aug. 2026
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|Di. 11. Aug. 2026
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|Fr. 14. Aug. 2026
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|Mo. 17. Aug. 2026
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|Mi. 19. Aug. 2026
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|Do. 20. Aug. 2026
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|Fr. 21. Aug. 2026
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|Sa. 22. Aug. 2026
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|So. 23. Aug. 2026
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|Mo. 24. Aug. 2026
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|Di. 25. Aug. 2026
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|Mi. 26. Aug. 2026
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|Do. 27. Aug. 2026
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|Fr. 28. Aug. 2026
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|Sa. 29. Aug. 2026
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|So. 30. Aug. 2026
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|Mo. 31. Aug. 2026
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|September 2026
|Di. 1. Sept. 2026
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|Fr. 4. Sept. 2026
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|Sa. 5. Sept. 2026
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im Fokus: Margit Koppendorfer (10.09.2026)
2026-09-10T00:00:00+02:[email protected]
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|Fr. 11. Sept. 2026
Landesgalerie Burgenland, Kultur-Kongresszentrum Eisenstadt, Franz-Schubert-Platz 6, A-7000 Eisenstadt
https://kultur.net/landesgalerie-burgenland/programm/im-fokus-margit-koppendorfer#2026-09-11
im Fokus: Margit Koppendorfer (11.09.2026)
2026-09-11T00:00:00+02:[email protected]
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|Sa. 12. Sept. 2026
Landesgalerie Burgenland, Kultur-Kongresszentrum Eisenstadt, Franz-Schubert-Platz 6, A-7000 Eisenstadt
https://kultur.net/landesgalerie-burgenland/programm/im-fokus-margit-koppendorfer#2026-09-12
im Fokus: Margit Koppendorfer (12.09.2026)
2026-09-12T00:00:00+02:[email protected]
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|So. 13. Sept. 2026
Landesgalerie Burgenland, Kultur-Kongresszentrum Eisenstadt, Franz-Schubert-Platz 6, A-7000 Eisenstadt
https://kultur.net/landesgalerie-burgenland/programm/im-fokus-margit-koppendorfer#2026-09-13
im Fokus: Margit Koppendorfer (13.09.2026)
2026-09-13T00:00:00+02:[email protected]
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