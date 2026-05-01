|Mai 2026
|Sa. 30. Mai 2026
Landesgalerie Burgenland, Kultur-Kongresszentrum Eisenstadt, Franz-Schubert-Platz 6, A-7000 Eisenstadt
https://kultur.net/landesgalerie-burgenland/programm/herspectives-positionen-aus-der-sammlung-mario-mueller#2026-05-30
her*spectives - Positionen aus der Sammlung Mario Müller (30.05.2026)
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|So. 31. Mai 2026
Landesgalerie Burgenland, Kultur-Kongresszentrum Eisenstadt, Franz-Schubert-Platz 6, A-7000 Eisenstadt
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|Juni 2026
|Mo. 1. Juni 2026
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|Di. 2. Juni 2026
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|Mi. 3. Juni 2026
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|Do. 4. Juni 2026
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|Fr. 5. Juni 2026
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|Sa. 6. Juni 2026
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|Di. 9. Juni 2026
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|Mo. 29. Juni 2026
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|Di. 30. Juni 2026
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|Juli 2026
|Mi. 1. Juli 2026
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|Fr. 3. Juli 2026
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|Sa. 4. Juli 2026
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|Di. 7. Juli 2026
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|Do. 9. Juli 2026
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|Sa. 11. Juli 2026
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Landesgalerie Burgenland, Kultur-Kongresszentrum Eisenstadt, Franz-Schubert-Platz 6, A-7000 Eisenstadt
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her*spectives - Positionen aus der Sammlung Mario Müller (15.07.2026)
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|Do. 16. Juli 2026
Landesgalerie Burgenland, Kultur-Kongresszentrum Eisenstadt, Franz-Schubert-Platz 6, A-7000 Eisenstadt
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|Fr. 17. Juli 2026
Landesgalerie Burgenland, Kultur-Kongresszentrum Eisenstadt, Franz-Schubert-Platz 6, A-7000 Eisenstadt
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her*spectives - Positionen aus der Sammlung Mario Müller (17.07.2026)
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|Sa. 18. Juli 2026
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|So. 19. Juli 2026
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|Mo. 20. Juli 2026
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|Di. 21. Juli 2026
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|Do. 23. Juli 2026
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|Fr. 24. Juli 2026
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|Sa. 25. Juli 2026
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|Di. 28. Juli 2026
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|Mi. 29. Juli 2026
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|Do. 30. Juli 2026
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|Fr. 31. Juli 2026
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|August 2026
|Sa. 1. Aug. 2026
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|So. 2. Aug. 2026
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|Mo. 3. Aug. 2026
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|Di. 4. Aug. 2026
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|Mi. 5. Aug. 2026
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|Do. 6. Aug. 2026
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|Fr. 7. Aug. 2026
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|Sa. 8. Aug. 2026
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|So. 9. Aug. 2026
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|Mo. 10. Aug. 2026
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|Di. 11. Aug. 2026
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|Mi. 12. Aug. 2026
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|Fr. 14. Aug. 2026
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|Sa. 15. Aug. 2026
Landesgalerie Burgenland, Kultur-Kongresszentrum Eisenstadt, Franz-Schubert-Platz 6, A-7000 Eisenstadt
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|So. 16. Aug. 2026
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|Mo. 17. Aug. 2026
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|Di. 18. Aug. 2026
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|Mi. 19. Aug. 2026
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|So. 30. Aug. 2026
Landesgalerie Burgenland, Kultur-Kongresszentrum Eisenstadt, Franz-Schubert-Platz 6, A-7000 Eisenstadt
https://kultur.net/landesgalerie-burgenland/programm/herspectives-positionen-aus-der-sammlung-mario-mueller#2026-08-30
her*spectives - Positionen aus der Sammlung Mario Müller (30.08.2026)
2026-08-30T00:00:00+02:[email protected]
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|Mo. 31. Aug. 2026
Landesgalerie Burgenland, Kultur-Kongresszentrum Eisenstadt, Franz-Schubert-Platz 6, A-7000 Eisenstadt
https://kultur.net/landesgalerie-burgenland/programm/herspectives-positionen-aus-der-sammlung-mario-mueller#2026-08-31
her*spectives - Positionen aus der Sammlung Mario Müller (31.08.2026)
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|September 2026
|Di. 1. Sept. 2026
Landesgalerie Burgenland, Kultur-Kongresszentrum Eisenstadt, Franz-Schubert-Platz 6, A-7000 Eisenstadt
https://kultur.net/landesgalerie-burgenland/programm/herspectives-positionen-aus-der-sammlung-mario-mueller#2026-09-01
her*spectives - Positionen aus der Sammlung Mario Müller (01.09.2026)
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|Mi. 2. Sept. 2026
Landesgalerie Burgenland, Kultur-Kongresszentrum Eisenstadt, Franz-Schubert-Platz 6, A-7000 Eisenstadt
https://kultur.net/landesgalerie-burgenland/programm/herspectives-positionen-aus-der-sammlung-mario-mueller#2026-09-02
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|Do. 3. Sept. 2026
Landesgalerie Burgenland, Kultur-Kongresszentrum Eisenstadt, Franz-Schubert-Platz 6, A-7000 Eisenstadt
https://kultur.net/landesgalerie-burgenland/programm/herspectives-positionen-aus-der-sammlung-mario-mueller#2026-09-03
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|Fr. 4. Sept. 2026
Landesgalerie Burgenland, Kultur-Kongresszentrum Eisenstadt, Franz-Schubert-Platz 6, A-7000 Eisenstadt
https://kultur.net/landesgalerie-burgenland/programm/herspectives-positionen-aus-der-sammlung-mario-mueller#2026-09-04
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|Sa. 5. Sept. 2026
Landesgalerie Burgenland, Kultur-Kongresszentrum Eisenstadt, Franz-Schubert-Platz 6, A-7000 Eisenstadt
https://kultur.net/landesgalerie-burgenland/programm/herspectives-positionen-aus-der-sammlung-mario-mueller#2026-09-05
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|So. 6. Sept. 2026
Landesgalerie Burgenland, Kultur-Kongresszentrum Eisenstadt, Franz-Schubert-Platz 6, A-7000 Eisenstadt
https://kultur.net/landesgalerie-burgenland/programm/herspectives-positionen-aus-der-sammlung-mario-mueller#2026-09-06
her*spectives - Positionen aus der Sammlung Mario Müller (06.09.2026)
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|Mo. 7. Sept. 2026
Landesgalerie Burgenland, Kultur-Kongresszentrum Eisenstadt, Franz-Schubert-Platz 6, A-7000 Eisenstadt
https://kultur.net/landesgalerie-burgenland/programm/herspectives-positionen-aus-der-sammlung-mario-mueller#2026-09-07
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|Di. 8. Sept. 2026
Landesgalerie Burgenland, Kultur-Kongresszentrum Eisenstadt, Franz-Schubert-Platz 6, A-7000 Eisenstadt
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|Mi. 9. Sept. 2026
Landesgalerie Burgenland, Kultur-Kongresszentrum Eisenstadt, Franz-Schubert-Platz 6, A-7000 Eisenstadt
https://kultur.net/landesgalerie-burgenland/programm/herspectives-positionen-aus-der-sammlung-mario-mueller#2026-09-09
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|Do. 10. Sept. 2026
Landesgalerie Burgenland, Kultur-Kongresszentrum Eisenstadt, Franz-Schubert-Platz 6, A-7000 Eisenstadt
https://kultur.net/landesgalerie-burgenland/programm/herspectives-positionen-aus-der-sammlung-mario-mueller#2026-09-10
her*spectives - Positionen aus der Sammlung Mario Müller (10.09.2026)
2026-09-10T00:00:00+02:[email protected]
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|Fr. 11. Sept. 2026
Landesgalerie Burgenland, Kultur-Kongresszentrum Eisenstadt, Franz-Schubert-Platz 6, A-7000 Eisenstadt
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|Sa. 12. Sept. 2026
Landesgalerie Burgenland, Kultur-Kongresszentrum Eisenstadt, Franz-Schubert-Platz 6, A-7000 Eisenstadt
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|So. 13. Sept. 2026
Landesgalerie Burgenland, Kultur-Kongresszentrum Eisenstadt, Franz-Schubert-Platz 6, A-7000 Eisenstadt
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