her*spectives - Positionen aus der Sammlung Mario Müller

Die Ausstellung her*spectives zeigt Werke internationaler Künstler*innen, welche die Beschäftigung mit dem eigenen (weiblichen) Körper in den Mittelpunkt ihrer Arbeiten stellen.

Zu sehen sind Werke der Pionierinnen der Feministischen Avantgarde, welche auf die gesellschaftlichen Umstände und Umbrüche der 1960er- und 1970er-Jahre reagierten und bestehende Geschlechterrollen und die Unterdrückung von Frauen thematisierten, neben Werken zeitgenössischer Künstlerinnen, die sich mit der Konstruktion von Weiblichkeit, mit Fragen nach auferlegter Scham, Moral und weiblicher Lust zwischen gesellschaftlichen Zuschreibungen, Rollenbildern und Zwängen auseinandersetzen, sowie mit der eigenen Wahrnehmung der weiblichen Identität, Lust und Erotik, sowie mit weiblicher Emanzipation.

Die Positionen der Ausstellung zeigen ein abwechslungsreiches Bild des weiblichen Körpers der gemustert, idealisiert, verletzt, instrumentalisiert und mit Erfahrungen verknüpft, aber auch akzeptiert und liebevoll angenommen wird.

kuratiert von Marion Schimetits