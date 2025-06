Eröffnungsfest - Kurpark Reichenau

Freier Eintritt - Zur liebgewonnenen Gewohnheit wurde das gemeinsame Feiern am Ende der Premierenwoche, das im Kurpark Reichenau die Mitwirkenden der Festspiele Reichenau, die Bewohnerinnen und Bewohner der Umgebung sowie das Publikum vereint.

Künstlerinnen und Künstler geben in einem bunten Programm erste Einblicke in die Produktionen. Sie singen, rezitieren, musizieren und zeigen mit Verve, welch reiches Talent in ihnen steckt. Wie schon in den vergangenen Jahren wird das Programm durch einen Beitrag der Kinder der Musikschule Reichenau und zahlreichen Bands und Ensembles der Region bereichert.

Köstlichkeiten der Region, Beiträge der regionalen Vereine wie Feuerwehr und Bergrettung und das Reichenauer Entenrennen auf der Schwarza, bei dem zahlreiche Preise zu gewinnen sind, machen das Eröffnungsfest zu einem unvergesslichen Nachmittag.

Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit!

Freier Eintritt