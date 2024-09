Ja heißt ja, und nein heißt nein. Jemand hat „Lust auf mehr“ oder eben nicht. So weit, so einfach. Worte stiften Klarheit und Eindeutigkeit – auch in Fragen der Intimität. (So zumindest die Idee). Wie verhält es sich aber mit der tendenziell vagen, tendenziell mehr- und widersinnigen Sprache des Körpers? Was bedeuten schneller werdender Atem, errötete Wangen, das subtile Beben eines Körpers? Nein? Ja? Vielleicht?

Mit Flare demure geht Alice Slyngstad der Ambiguität des Körpers als Medium intimer Kommunikation gezielter nach. Flare demure ist die erste Einzelausstellung der*des Künstler*in in Österreich. In einer eigens für den Kunstraum entwickelten Installation beleuchtet Slyngstad das komplexe Verhältnis zwischen Sprache und Begehren, Kommunikation und Körperlichkeit. Können wir mit Worten wirklich einholen, was der Körper will?

Künstler*in: Alice Slyngstad

Kuratorin: Frederike Sperling

Eröffnung: Donnerstag, 05.09.2024, 19 Uhr

Alice Slyngstad lebt und arbeitet in Oslo. Slyngstads Arbeiten, die Text, Sound, Video, Installation und Performance umfassen, waren zuletzt im Rahmen von Einzel- und Gruppenausstellungen im Vleeshal Center for Contemporary Art in Middelburg (2022), im Palmera in Bergen (2021) und im UKS in Oslo (2023) zu sehen. Slyngstads Performances und Filme wurden in zahlreichen Institutionen präsentiert, u.a. im Rahmen der Bodø Biennale (2020), im EYE Filmmuseum in Amsterdam (2020), im Kunstnernes Hus in Oslo (2020) sowie im Les Urbaines in Lausanne (2019). Slyngstad hat am Sandberg Instituut in Amsterdam und an der Oslo National Academy of the Arts studiert.