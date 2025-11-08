Emilija Škarnulytė


Kunsthaus Graz, Universalmuseum Joanneum
8. Nov. 2025 bis 15. Feb. 2026
Die Künstlerin Emilija Škarnulytė (* 1987 in Vilnius, Litauen) arbeitet zwischen Dokumentation und Imagination. Ihre Filme und Installationen erforschen die Tiefen der Zeit und unsichtbare Strukturen, vom Kosmischen und Geologischen bis zum Ökologischen und Politischen. Mit mythologischer Symbolik angereichert, eröffnen ihre Werke eine Sichtweise jenseits der rein menschlichen Perspektive.

Figuren wie die Sirenomelia – inspiriert von der ältesten mythischen Gestalt der Menschheitsgeschichte, der Meerjungfrau, und verkörpert durch die Künstlerin selbst – sowie verschiedene weibliche Gottheiten bevölkern eine Welt, die durch den Menschen gezeichnet ist. In den entlegensten Winkeln jenseits menschlichen Einflusses bleibt die Hoffnung bestehen, dass es ein Leben nach der Zerstörung geben kann.

Für ihre Einzelausstellung im kuppelförmigen Space01 erschafft Emilija Škarnulytė eine immersive Installation aus Video, Licht und Artefakten, die in die mystische Seite unserer Welt eintauchen lässt.

Lendkai 1, A-8020 Graz

