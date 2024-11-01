Malarina: "Trophäenraub"
18. Juli 2026
Malarina muss sich etwas überlegen. Ihr Ruhm hat dazu geführt, dass das Finanzamt und die Sozialversicherung ständig absurde Geldbeträge von ihr wollen. Wie praktisch, dass sie in Österreich lebt, einem Land ohne Erbschaftssteuer. Malarina ist eine bürgerliche Pseudo-Feministin. Sie nützt das Patriarchat lieber für ihren Vorteil, anstatt es zerschlagen zu wollen.
Also macht sich die Trophäenfrau auf die Suche nach potentiellen Partnern und dated sich durch die Geschichte der Menschheit.
Text: Marina Lacković
Regie: Steffo Sourial
Kostüm: Goran Bugarić
Details zur Spielstätte:
Schulstraße 6, A-7540 Güssing
Telefon: +43 3322 421460
Fax: +43 3322 4214619
Geodaten: 47.0624, 16.3237
