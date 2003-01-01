Lesung mit Josef Hader und Alfred Dorfer "INDIEN"

"Bei uns ist die Landschaft a bissl üppiger, daher haben wir diese vielen Mehlspeisen." Bösel: "Aha. Ums Siaße reiß i mi net so." Fellner: "In Indien zum Beispiel, die essen überhaupt nur Reis. Die sitzen auf der Straß´n, essen Reis, lachen dabei, manche verhungern. Das muß irgendwie eine ganz eigene Landschaft sein." Bösel: "Jetzt machen S ´ an Schmäh. Was ehrlich wahr? ´s is´ a Wahnsinn, hearn S´. Diese anderen Völker..."
Special Guest: Andreas Vitásek
|Juli 2026
|Fr. 31. Juli 2026
20:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen