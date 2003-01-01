Lesung mit Josef Hader und Alfred Dorfer


Kultur Sommer Güssing

Lesung mit Josef Hader und Alfred Dorfer "INDIEN"

Kulturzentrum Güssing
31. Juli 2026
Das vielgerühmte, kabarettistische Kabinettstückerl und tragikomische Kleinkunstwerk als Lesung - mit Alfred Dorfer (Kurt Fellner), Josef Hader (Heinz Bösel). Fellner: "Ich hab ja so die Theorie, dass das Essen sehr oft in Zusammenhang steht mit der betreffenden Landschaft. Also dort, wo die Landschaft eher karg is´, gibt´s sehr oft gegrillte Sachen.

"Bei uns ist die Landschaft a bissl üppiger, daher haben wir diese vielen Mehlspeisen." Bösel: "Aha. Ums Siaße reiß i mi net so." Fellner: "In Indien zum Beispiel, die essen überhaupt nur Reis. Die sitzen auf der Straß´n, essen Reis, lachen dabei, manche verhungern. Das muß irgendwie eine ganz eigene Landschaft sein." Bösel: "Jetzt machen S ´ an Schmäh. Was ehrlich wahr? ´s is´ a Wahnsinn, hearn S´. Diese anderen Völker..."

Special Guest: Andreas Vitásek

Details zur Spielstätte:
Kulturzentrum Güssing
Schulstraße 6, A-7540 Güssing
Im Rahmen des Festivals:
Kultur Sommer Güssing

Termine: Lesung mit Josef Hader und Alfred Dorfer "INDIEN" - Kulturzentrum Güssing

Juli 2026
Fr. 31. Juli 2026
20:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 