Lesung mit Josef Hader und Alfred Dorfer "INDIEN"

Das vielgerühmte, kabarettistische Kabinettstückerl und tragikomische Kleinkunstwerk als Lesung - mit Alfred Dorfer (Kurt Fellner), Josef Hader (Heinz Bösel). Fellner: "Ich hab ja so die Theorie, dass das Essen sehr oft in Zusammenhang steht mit der betreffenden Landschaft. Also dort, wo die Landschaft eher karg is´, gibt´s sehr oft gegrillte Sachen.

"Bei uns ist die Landschaft a bissl üppiger, daher haben wir diese vielen Mehlspeisen." Bösel: "Aha. Ums Siaße reiß i mi net so." Fellner: "In Indien zum Beispiel, die essen überhaupt nur Reis. Die sitzen auf der Straß´n, essen Reis, lachen dabei, manche verhungern. Das muß irgendwie eine ganz eigene Landschaft sein." Bösel: "Jetzt machen S ´ an Schmäh. Was ehrlich wahr? ´s is´ a Wahnsinn, hearn S´. Diese anderen Völker..." Special Guest: Andreas Vitásek