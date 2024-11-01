Isabell Pannagl: "Neues aus dem Dachgeschoss" & Gerald Fleischhacker: "Alter nicer Mann"

60.000 Gedanken macht sich der Mensch durchschnittlich am Tag. Manche sind gut, manche nicht – aber die meisten sind vor allem eines: seltsam! Wäre es da nicht schön auch im Alltag einen Rückzugsort zu haben, wo das Hirn mal kurz Urlaub machen kann?

Isabell Pannagl: "NEUES AUS DEM DACHGESCHOSS"

60.000 Gedanken macht sich der Mensch durchschnittlich am Tag. Manche sind gut, manche nicht – aber die meisten sind vor allem eines: seltsam! Wäre es da nicht schön auch im Alltag einen Rückzugsort zu haben, wo das Hirn mal kurz Urlaub machen kann? Diesen hat sich Isabell in ihrem Dachgeschoss geschaffen - ihre kleine, persönliche Karibikinsel. Doch auch dort dreht sich das Gedankenkarussell weiter, wie eine außer Kontrolle geratene Achterbahn und wirft dabei unergründliche Fragen auf: Wofür brauchen wir Schönheitsideale und wie gelingt mir die perfekte Charmehypnose? Was bedeutet eigentlich Work-Life-Balance? Wie bin ich eine gute Mutter und was esse ich eigentlich morgen Mittag? Und überhaupt: Wenn ich in diesem heißen Dachgeschoss paniert einschlafe, wache ich dann als frittiertes Schnitzel wieder auf?

Gerald Fleischhacker: "ALTER NICER MANN"

Der Großmeister des Pointenhagels bringt sein bereits 6. Soloprogramm auf die Kabarettbühnen des Landes – und es wird - wie schon in seinen bisherigen Stücken - ein Feuerwerk aus Witz und Wahrheit! - nur nicht so laut – er ist ja schon über 50” “Was passiert, wenn man sich noch wie 25 fühlt, aber die Realität und der Rücken die Sache anders sehen? Warum wird der Hund gelobt wenn er in den Garten macht und ich geschimpft?” Gerald Fleischhacker nimmt sich selbst nicht so ernst, das Leben mit Humor und sein Publikum mit auf eine irrwitzige Reise durch die Tücken des modernen Alltags. Ein Alltag, der ihn zunehmend fragend zurückl.sst. Gerade war er noch der coole jugendliche “Dude”, mit dem alle gerne abhängen - auf einmal wird er sogar von der eigenen Frau als „typischer Cis Mann“ abgestempelt. Und fragt sich, warum er dabei an den Musikunterricht in der Schule denken muss. Familienchaos, Technik-Wahn, der tägliche Irrsinn mit dem Internet und dem echten Leben, ganz zu schweigen von den ewigen Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Mann und Frau - da kann nicht mal Duolingo helfen. Gerald Fleischhacker bringt alles auf den Punkt: scharfzüngig, gnadenlos lustig und verdammt nah am echten Leben!

Ein Abend mit Gerald Fleischhacker ist wie eine Flasche alter Rotwein: Reif, vielleicht mit einem Hauch von Kork, aber dafür mit ordentlich Wumms. Und vor allem LIVE viel besser als im Fernsehen :-)