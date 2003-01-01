Eröffnungsgala
12. Juli 2026
Ein Abend, der garantiert Kabarettgeschichte schreibt: Mit der feierlichen Eröffnung des neuen Kulturzentrums Güssing beginnt ein neues Kapitel für die Kulturlandschaft des Südburgenlandes. Zur großen Eröffnungsgala versammelt sich alles, was Kabarett, Musik und gute Unterhaltung zu bieten haben.
So startet der KULTUR SOMMER GÜSSING 2026 – mit einem Fest, das Musik, Kabarett und Lebensfreude vereint.
Details zur Spielstätte:
Adresse: Schulstraße 6, A-7540 Güssing
Telefon: +43 3322 421460
Fax: +43 3322 4214619
Geodaten: 47.0624, 16.3237
