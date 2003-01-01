Eröffnungsgala

Ein Abend, der garantiert Kabarettgeschichte schreibt: Mit der feierlichen Eröffnung des neuen Kulturzentrums Güssing beginnt ein neues Kapitel für die Kulturlandschaft des Südburgenlandes. Zur großen Eröffnungsgala versammelt sich alles, was Kabarett, Musik und gute Unterhaltung zu bieten haben.

So startet der KULTUR SOMMER GÜSSING 2026 – mit einem Fest, das Musik, Kabarett und Lebensfreude vereint.