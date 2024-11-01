Eichberger & Niemand: "Gemeindebau" - Sebastian Humi: "Arabisch - Katholisch - Schwul"

Willkommen im Gemeindebau – wo das echte Leben tobt, wo Grant und Glanz Tür an Tür wohnen und jeder zweite Nachbar Stoff für eine eigene Sitcom liefern könnte. In ihrem ersten Solo-Kabarettprogramm schlüpft Eichberger und Niemand in unterschiedlichste Rollen – und bringt dabei einen ganzen Mikrokosmos auf die Bühne.

Eichberger und Niemand: "GEMEINDEBAU" - Kabarett mit Herz und hundert Gesichter

Willkommen im Gemeindebau – wo das echte Leben tobt, wo Grant und Glanz Tür an Tür wohnen und jeder zweite Nachbar Stoff für eine eigene Sitcom liefern könnte. In ihrem ersten Solo-Kabarettprogramm schlüpft Eichberger und Niemand in unterschiedlichste Rollen – und bringt dabei einen ganzen Mikrokosmos auf die Bühne, der so wunderbar schrullig, widersprüchlich und menschlich ist wie das Leben selbst.

Hinter dem Duo Eichberger und Niemand steht genau eine Person: Barbara Eichberger – die aber so wandelbar, dass man es kaum glauben mag. Mit viel Humor, Mut zur Übertreibung und einem scharfen Blick für menschliche Eigenheiten lässt sie Figuren lebendig werden, die man sofort erkennt: Möchtegern-Influencerin Vanessa-Michelle, der grantelnde Hausmeister, AMS-Bezieher Riccardo Gonzalez, der Wirtschaftsstudent Laurenz aus gutem Hause oder der Prolo-Gangster Bogo – jede Figur ist überzeichnet und doch seltsam vertraut.

Die Gewinnerin des Burgenländischen Publikumspreises 2025 und der Kabarett-Talente-Show 2025 serviert mit präziser Beobachtungsgabe und sprühendem Witz ein Pointen-Feuerwerk, das urbane Alltagskultur, soziale Reibungsflächen und menschliche Eigenheiten gekonnt auf die Bühne bringt.

„Gemeindebau“ ist kein klassisches Nummernkabarett, sondern eine satirische Tour durch das soziale Biotop Österreichs. Dabei geht es nicht um große politische Statements oder moralischen Zeigefinger, sondern um eins: bestes Kabarett zur Unterhaltung. Das Publikum darf lachen und staunen – und wird für einen Abend zum Teil dieser witzig-wilden Wohnhaus-Welt. Dabei wird nicht nur gespielt – das Publikum entscheidet live mit, was auf der Bühne passiert. Improvisation und Interaktion sind nicht Kür, sondern Konzept.

Eichberger und Niemand ist eine Stimme der neuen Kabarettgeneration: facettenreich, unerschrocken und urkomisch. „Gemeindebau“ ist ein Kabarettprogramm für alle, die lachen wollen – und dabei vielleicht auch ein bisschen sich selbst wiedererkennen.

Sebastian Humi: "Arabisch - Katholisch - Schwul"

Das zerrissene Kind

Eine humorvolle Reise durch seine Erfahrungen als arabischstämmiger, katholisch aufgewachsener und sehr homosexueller Mann. Auf unterhaltsame Weise teilt er seine Erlebnisse und Herausforderungen sich in der österreichischen Gesellschaft zu integrieren. Sein Humor entführt das Publikum in seine Familienwelt und beleuchtet mit scharfsinnigem Witz die kulturellen und sozialen Eigenheiten seines Lebens. Dabei erhebt er nie den Anspruch, sich selbst als witzig zu bezeichnen – das überlässt er seinem Publikum.