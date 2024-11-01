Christina Kiesler: "Nachspielzeit" & Christian Dolezal: "Tante Pepi"

Was kommt dabei raus, wenn ein Pottschacher David Bowie- Verschnitt und die schönste Frau aus Neunkirchen in den Neunzigern auf Gran Canaria zu viel Gin Tonic trinken und Pistazien essen?! Richtig: CHRISTINA KIESLER

Christina Kiesler: "NACHSPIELZEIT"

Was kommt dabei raus, wenn ein Pottschacher David Bowie- Verschnitt und die schönste Frau aus Neunkirchen in den Neunzigern auf Gran Canaria zu viel Gin Tonic trinken und Pistazien essen?! Richtig: CHRISTINA KIESLER

Kiesler wechselt sich pünktlich zur NACHSPIELZEIT von der Randgruppen Ersatzbank aufs Spielfeld ein und hofft zumindest dieses Mal das Match gegen SK(a)pital zu gewinnen. Position Links außen, setzt sie auf faire Ball Umverteilung und ist immer auf der Suche nach dem Laufpass in die Tiefe. Wer hoffet, es geht in NACHSPIELZEIT darum, das Runde ins Eckige zu bekommen, darf beruhigt sein: Aus ländlich-katholischer Sicht geht’s am Ende doch immer darum, das Runde ins Eckige zu bekommen. Außer man entscheidet sich für die schnittige Urne.

NACHSPIELZEIT: Ein 90 Minütiges Super Match zwischen Kiesler und Publikum Starke Offensive für die Lachmuskeln & zärtliche Defensive für Hirn & Herz.

Christian Dolezal: "TANTE PEPI"

Nach den preisgekrönten „Herzensschlampereien“ (Österreichischer Kabarettpreis 2023), nun das mit Spannung erwartete zweite Solokabarett von Christian Dolezal! Der „Dole“ erzählt nur Geschichten, die sich tatsächlich genau so zugetragen haben. Wenn jemand ihm nicht glaubt, zeigt er Beweisfotos am Handy und schwört dazu. Er müsste sich für vieles davon schämen. Tut er auch, weil ihm das seine alte Tante Pepi einredet. Aber die hat selbst einen seltsamen Lebenswandel. Sie war trotzdem stets mit Trost und Rat zur Stelle, außer wenn im Fernsehen gerade „Dallas“ lief. Der liebesuntüchtige Dole kam schon als Teenager bei Frauen null an. Fast null. Eigentlich null. Bis er draufkam, dass er eine ganz außergewöhnliche Begabung hat. Da war er auf einmal auch ein bisschen attraktiv. Kurz. Und dann gibt es noch einen wundersamen Freund. Ob der ein Primat ist oder ein Genie, das müssen Sie selbst entscheiden.