FEMALE LECTURE - Andrea Griesebner & Susanna Ridler

Lesung mit Musik - Die aktuelle Kirchenoper befasst sich anhand der biblischen Legende von Salome und der Enthauptung von Johannes dem Täufer mit der gesellschaftlichen Stellung der Frau in wirtschaftlicher und sozialer Abhängigkeit von ihrem Mann.

Andrea Griesebner ist außerordentliche Universitätsprofessorin für neuere Geschichte an der Universität Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Kultur- und Geschlechtergeschichte der Frühen Neuzeit. Seit mehreren Jahren betreut sie das internationale Forschungsprojekt „Ehen vor Gericht“, das sich mit Ehe- und Scheidungsverfahren in verschiedenen Kulturkreisen und vor unterschiedlichen konfessionellen Hintergründen befasst. Ihre Pionierarbeit wurde u.a. mit dem begehrten Käthe-Leichter-Preis für Frauen- und Geschlechterforschung ausgezeichnet.

Gemeinsam mit der Komponistin Susanna Ridler, die mit ihrer Uraufführung das neue Konzertformat des Festival Retz „RETZitativ“ am 19.7.2025 eröffnet, gibt die renommierte Historikerin einen amüsanten wie auch hintergründigen Einblick in die rechtlichen Stellung der Frau in Geschichte und Gegenwart

BESETZUNG

Andrea Griesebner –

Text

Susanna Ridler –

musikalische Umsetzung

Literarisch-musikalisches Konzert

90 Minuten, ohne Pause