Die jungen Zillertaler
21. Nov. 2025
Die jungen Zillertaler sind eine Musikgruppe aus Strass im Zillertal (Österreich), die im September 1993 bei der Durchschlagsfeier des Brettfalltunnels ihren ersten Auftritt hatte. Die Bandmitglieder sind Markus Unterladstätter (Gesang, Bass), Daniel Prantl (Gitarre, Gesang) und Michael Ringler (Akkordeon, Gesang). Stilistisch bewegt sich die Gruppe zwischen volkstümlicher Musik und Partymusik.
Der Stil der Band wandelte sich von 1997 bis 2007 von klassischer Volksmusik zu einer Mischung aus Rock-, Pop- und Volksmusikelementen. Selten werden in ihren Texten ernste Themen verarbeitet, sondern vor allem humoristische Ereignisse, Gegebenheiten oder Handlungen.
Details zur Spielstätte:
Bundesstraße 28, A-2632 Wimpassing
Telefon: +43 2630 38370
Fax:
