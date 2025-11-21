Die jungen Zillertaler

Die jungen Zillertaler sind eine Musikgruppe aus Strass im Zillertal (Österreich), die im September 1993 bei der Durchschlagsfeier des Brettfalltunnels ihren ersten Auftritt hatte. Die Bandmitglieder sind Markus Unterladstätter (Gesang, Bass), Daniel Prantl (Gitarre, Gesang) und Michael Ringler (Akkordeon, Gesang). Stilistisch bewegt sich die Gruppe zwischen volkstümlicher Musik und Partymusik.