XIAN ZHENG ATELIERS

Xian Zheng zeigt im Kubin-Haus eine umfangreiche Serie von Ateliers bildender Künstler:innen aus Österreich, die in den letzten vier Jahren entstanden ist. Präzise und detailgetreu gibt die Künstlerin mit unzähligen Bleistiftstrichen die aus der Vogelperspektive erfassten Interieurs wider.

Eine Besonderheit, die ihre künstlerische Herangehensweise kennzeichnet ist die Multiperspektivität: Um eine möglichst detailreiche Erfassung der Räume zu erreichen, sind die einzelnen Ansichten aus unterschiedlichen Blickwinkeln erfasst und ergeben dennoch einen homogen erscheinenden Gesamteindruck.

Die großformatigen Zeichnungen geben Einblick in die faszinierenden Entstehungsorte von Kunst und die Schaffensumgebung zahlreicher Künstler:innen, von Johanna Kandl bis Gottfried Helnwein. Auch die Ateliers einiger Künstler, die in den letzten Jahren im KubinHaus mit Ausstellungen vertreten waren, wie Franz Blaas, Gerhard Brandl und Oliver Dorfer, fanden Eingang in die Serie. Nachdem Xian Zheng das Kubin-Haus in Zwickledt kennen gelernt hatte, ergänzte sie die Studios ihrer Zeitgenoss:innen durch eine Ansicht der Atelierräume von Alfred Kubin, die sich im selben Gebäude befinden.