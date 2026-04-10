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Portraiture and Extension - Michaela Kessler


Portraiture and Extension - Michaela Kessler

Kubin-Haus Zwickledt
10. April bis 17. Mai 2026
Michaela Kessler ist für ihre großformatigen Arbeiten bekannt, in denen sie formale Gebilde in Szene setzt, die an Körperlich-Organisches ebenso erinnern wie an sich ausbreitende, amorphe Massen. Durch die mediale Reduktion auf blauen Kugelschreiber entwickelt sie diese Formen ausschließlich aus dem Strich heraus und erreicht durch Verdichtungen den Eindruck von Plastizität und Räumlichkeit.

Es geht dabei allerdings weniger um rein formale Untersuchungen, sondern vielmehr um Körperwahrnehmung, die Grenzen von Körperlichkeit, aber auch um die Definition von Weiblichkeit und gesellschaftlich konstruierte Rollenbilder. Im Kubin-Haus präsentiert Kessler neue, bisher noch nicht gezeigte Werke.

Michaela Kessler, 1994 geboren in Hohenems, hat an der Linzer Kunstuniversität Malerei und Grafik sowie Fashion and Technology studiert. In den letzten Jahren wurde sie mit mehreren Preisen ausgezeichnet (Klemens Brosch-Preis 2023, Ö1 Talentestipendium 2024, Kulturpreis Vorarlberg 2024). Sie lebt und arbeitet in Linz und Dornbirn.

Details zur Spielstätte:
Kubin-Haus Zwickledt
Zwickledt 7, A-4783 Wernstein am Inn

Termine: Portraiture and Extension - Michaela Kessler - Kubin-Haus Zwickledt

April 2026
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Mai 2026
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