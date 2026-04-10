Portraiture and Extension - Michaela Kessler

|April 2026
|Fr. 10. April 2026
Kubin-Haus Zwickledt, Zwickledt 7, A-4783 Wernstein am Inn
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|Sa. 11. April 2026
Kubin-Haus Zwickledt, Zwickledt 7, A-4783 Wernstein am Inn
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|So. 12. April 2026
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|Di. 14. April 2026
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|Mi. 15. April 2026
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|Do. 16. April 2026
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|Fr. 17. April 2026
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|Sa. 18. April 2026
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|So. 19. April 2026
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|Di. 21. April 2026
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|Mi. 22. April 2026
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|Do. 23. April 2026
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|Fr. 24. April 2026
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|Sa. 25. April 2026
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|So. 26. April 2026
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|Di. 28. April 2026
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|Mi. 29. April 2026
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|Do. 30. April 2026
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|Mai 2026
|Fr. 1. Mai 2026
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|Sa. 2. Mai 2026
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|So. 3. Mai 2026
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|Di. 5. Mai 2026
Kubin-Haus Zwickledt, Zwickledt 7, A-4783 Wernstein am Inn
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|Mi. 6. Mai 2026
Kubin-Haus Zwickledt, Zwickledt 7, A-4783 Wernstein am Inn
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|Do. 7. Mai 2026
Kubin-Haus Zwickledt, Zwickledt 7, A-4783 Wernstein am Inn
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|Fr. 8. Mai 2026
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|Sa. 9. Mai 2026
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|So. 10. Mai 2026
Kubin-Haus Zwickledt, Zwickledt 7, A-4783 Wernstein am Inn
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|Di. 12. Mai 2026
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Portraiture and Extension - Michaela Kessler (12.05.2026)
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|Mi. 13. Mai 2026
Kubin-Haus Zwickledt, Zwickledt 7, A-4783 Wernstein am Inn
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Portraiture and Extension - Michaela Kessler (13.05.2026)
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|Do. 14. Mai 2026
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|Fr. 15. Mai 2026
Kubin-Haus Zwickledt, Zwickledt 7, A-4783 Wernstein am Inn
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|Sa. 16. Mai 2026
Kubin-Haus Zwickledt, Zwickledt 7, A-4783 Wernstein am Inn
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Portraiture and Extension - Michaela Kessler (16.05.2026)
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|So. 17. Mai 2026
Kubin-Haus Zwickledt, Zwickledt 7, A-4783 Wernstein am Inn
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