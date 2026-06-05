Körper spüren

Gemeinschafts­ausstellung der Innviertler Künstler­gilde - Siebzehn Mitglieder der Innviertler Künstlergilde zeigen Arbeiten zum Motto KÖRPER SPÜREN. Zeichnung und Malerei, Plastik und Objekt, Fotografie und Installation sind die vielfältigen Ausdrucksmittel, mit denen sich die Beteiligten dem Thema nähern.