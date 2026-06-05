Körper spüren


Körper spüren

Kubin-Haus Zwickledt
23. Mai bis 28. Juni 2026
Gemeinschafts­ausstellung der Innviertler Künstler­gilde - Siebzehn Mitglieder der Innviertler Künstlergilde zeigen Arbeiten zum Motto KÖRPER SPÜREN. Zeichnung und Malerei, Plastik und Objekt, Fotografie und Installation sind die vielfältigen Ausdrucksmittel, mit denen sich die Beteiligten dem Thema nähern.

Beteiligte Künstler:innen: Hannelore Demel, Hannes Dorfer, Johanna Fessl, Silvia Fink, Harald Herkner, Beate Lang, Hans Polterauer, Ingrid Pröller, Petra Rader, Christian Schafflhuber, Günter Schaubeder, Simone Thurner, Martina Waldenberger, Christine Wawrinek, Thomas Wiederkehr, Elisabeth Wimmer-Röck, Heidi Zenz

Details zur Spielstätte:
Kubin-Haus Zwickledt
Zwickledt 7, A-4783 Wernstein am Inn

Termine: Körper spüren - Kubin-Haus Zwickledt

Juni 2026
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