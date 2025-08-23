CORINNA ANTELMANN. SUSI JIRKUFF - From Dusk Till Dawn


Kubin-Haus Zwickledt
23. Aug. bis 21. Sept. 2025
In der Ausstellung „From Dusk Till Dawn“ im Kubin-Haus Zwickledt präsentieren die Künstlerinnen Corinna Antelmann und Susi Jirkuff ein außergewöhnliches Konzept, das mit surrealen und tiefgründigen Themen spielt.

Inspiriert von Kubins Zeichnungen, in denen sich Monster oder Wesen der Finsternis tummeln und ausgehend von einer fiktiven Geschichte aus dem Roman „Barcelona Dream“ von Corinna Antelmann wird eigens für die Ausstellung ein Film produziert, der sich mit dem Zusammenspiel von Natur, Wachstum und Veränderung auseinandersetzt.

Durch Cutout- und Legetrick-Animation entstehen aus Texten, Grafiken und Fotografien Filmsequenzen und Collagen, die mit einer eigenen Welt in den Bäumen spielen. Was, wenn diese Parallelwelt besiedelt werden würde? Ist die neue Gesellschaft eine bessere, oder scheitert sie wie in Kubins Roman „Die andere Seite“? Im Ausstellungsraum werden zudem Textfragmente, Projektionen und Zeichnung gezeigt, die das Narrative und die Bilder im Sinne einer Gesamtinstallation weiterführen.

Corinna Antelmann, 1969 geboren in Bremen, lebt und arbeitet in Ottensheim.

Susi Jirkuff, 1966 geboren in Linz, lebt und arbeitet in Wien. 2024 Kulturpreisträgerin des Landes Oberösterreich in der Sparte Film und Video.

Details zur Spielstätte:
Zwickledt 7, A-4783 Wernstein am Inn

August 2025
September 2025
