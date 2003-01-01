Afterglow im Kubin-Haus - Ursula Hübner

Ursula Hübner, langjährige Professorin für Malerei und Grafik an der Linzer Kunstuniversität, zeigt im Kubin-Haus neue Arbeiten auf Papier. Hübners Werk, das sich durch einen virtuosen Umgang mit Farbe auszeichnet, ist überaus vielschichtig, denn sie versucht das Ephemere, das Traumhafte, das Geisterhafte, das Schwebende oder gar das Unsichtbare in ihren Bildern einzufangen.

Häufig arbeitet sie in ihren meist kleinformatigen Werken mit collagierter Fotografie, die sie mit Zeichnung und Malerei kombiniert.

Ursula Hübner, geboren 1957 in Salzburg, studierte Bühnenbild am Mozarteum und Malerei bei Maria Lassnig an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Von 1998 bis 2024 leitete sie die Klasse für Malerei und Grafik an der Linzer Kunstuniversität. Sie lebt und arbeitet in Wien.