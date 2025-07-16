Uraufführung | Eigenproduktion in Kooperation mit dem Institut für Medien, Politik und Theater. Wer sich als FLINTA*-Person nicht an die restriktiven, gesetzlichen Neuerungen hält, wird in RETROTOPIA sanktioniert und vom Staat zu „sozialem Zwangsdienst” verdonnert. So treffen fünf Gesetzesbrecher*innen in einer Küchenlandschaft aufeinander, um gemeinsam ihre Arbeitsstunden abzubüßen.

Ihre Verstöße könnten unterschiedlicher nicht sein: von „aktivistischen Attacken” und Vandalismus über Beihilfe zum Schwangerschaftsabbruch, arbeitsrechtlichen Kämpfen, Verteidigung von Intergeschlechtlichkeit und queeren Beziehungen hin zur „Vernachlässigung der Familienpflicht” und Slackertum. Als die Restriktionen und Verhaftungen weiter zunehmen, werden in einer absurden und sich zuspitzenden Handlungsabfolge wunderliche Rezepte und Pläne ausgetauscht. So versucht die eine als Tradwife-Influencerin herauszukommen und die andere im feministischen Untergrund zu rekrutieren. Für welche Formen von Anpassung oder Widerstand wird die Gruppe sich entscheiden?

Konzept, Text, Recherche: Institut für Medien, Politik und Theater | Regie & Text: Felix Hafner, Jennifer Gisela Weiss | Recherche & Text: Emily Richards, Anna Wielander | Bühne & Kostüm: Marie Sturminger | Komposition: FARCE | Live-Musik: Katarina Maria Trenk | Dramaturgie: Theresa Kraus | Regieassistenz & Abendspielleitung: Emilia Reiter | Regiehospitanz: Paula Wolf

Mit: Thea Ehre, Irem Gökçen, Tamara Semzov, Birgit Stöger, Katarina Maria Trenk

Sprachen: Deutsch