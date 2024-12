AB IN DIE BOX

Uraufführung | Das ist eine Zaubershow. Das bedeutet: Alles, was Sie sehen, ist echt. Die Magie: Das ehrlichste Gewerbe der Welt. Hier wird gezaubert, sonst nichts. An diesem Abend gibt es keinen doppelten Boden und auch keine Konflikte. Denn welcher Konflikt hält schon einer Box stand, die alles verschwinden lassen kann?Probleme, Sorgen, Ängste, das Patriarchat, die Klimakrise: All das Gerümpel, all das Böse, Nervige und Schlechte, das Destruktive und Spaltende wird dorthin verbannt, wo es herkam, zurück in das Objekt, in dem Pandora versucht hat, es uns unterzujubeln: In die Box! Aus den Augen aus dem Sinn, Simsalabim.