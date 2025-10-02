The Music of Harry Potter
2. Okt. 2025
Harry Potter Musik bei Kerzenschein - Verpassen Sie nicht einen Abend voller magischer Musik, bei dem die bekanntesten Melodien und Lieder aus allen Harry-Potter-Filmen erklingen. Das Licht von Hunderten von Kerzen schafft eine unvergessliche Atmosphäre für dieses Konzert.
Das Programm in einzigartiger Klavierinterpretation umfasst eine Auswahl an Filmmusik des fünffachen Oscar-Preisträgers John Williams sowie Werke von Patrick Doyle, Nicolas Hooper und Alexandre Desplat, einem weiteren Oscar-Preisträger, und bietet das Beste aus der Harry-Potter-Musik.
Details zur Spielstätte:
Mießtalerstraße 8, A-9020 Klagenfurt
Adresse: Mießtalerstraße 8, A-9020 Klagenfurt
Telefon: +43 463 54272
Fax: +43 050 536-12520
Geodaten: 46.6213, 14.3137
Termine: The Music of Harry Potter - Konzerthaus Klagenfurt