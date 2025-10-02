The Music of Harry Potter


Konzerthaus Klagenfurt
2. Okt. 2025
Harry Potter Musik bei Kerzenschein - Verpassen Sie nicht einen Abend voller magischer Musik, bei dem die bekanntesten Melodien und Lieder aus allen Harry-Potter-Filmen erklingen. Das Licht von Hunderten von Kerzen schafft eine unvergessliche Atmosphäre für dieses Konzert.

Das Programm in einzigartiger Klavierinterpretation umfasst eine Auswahl an Filmmusik des fünffachen Oscar-Preisträgers John Williams sowie Werke von Patrick Doyle, Nicolas Hooper und Alexandre Desplat, einem weiteren Oscar-Preisträger, und bietet das Beste aus der Harry-Potter-Musik.

Details zur Spielstätte:
Mießtalerstraße 8, A-9020 Klagenfurt

Oktober 2025
