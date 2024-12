An Evening at the Oscars

Von Klagenfurt nach Hollywood und weit darüber hinaus entführen Nicholas Milton und das Kärntner Sinfonieorchester gemeinsam mit der atemberaubend expressiven Mary Carewe das Publikum an diesem einzigartigen Abend voller oscarprämierter Filmmusik. Präsentiert werden die schönsten Melodien und Songs aus den größten Blockbustern der vergangenen Jahrzehnte.

Frühstücken Sie mit Audrey Hepburn bei Tiffany’s, tanzen Sie mit Irene Cara um Ihr Leben und stechen Sie mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet an Bord der Titanic in See (Türen mit Platz für zwei werden zur Verfügung gestellt!).

DIRIGENT Nicholas Milton / GESANG Mary Carewe / Kärntner Sinfonieorchester