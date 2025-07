Liebesgeschichten und Heiratssachen

Auch 2025 dürfen sich die Gäste auf einen vergnüglichen Theaterabend in Parndorf freuen. Intendant Christian Spatzek präsentiert mit „Liebesgeschichten und Heiratssachen“ die 1843 uraufgeführte Posse mit Gesang in drei Akten von Johann Nestroy. In der Komödie dreht sich dabei alles um Geld und Gier statt um Liebe. Der neureiche Florian Fett will Liebesgeschichten in lukrative Heiratsgeschäfte umwandeln, um sein Vermögen zu mehren.

Während seine Tochter Fanny und andere Figuren echte Gefühle hegen, verfolgt der Hochstapler Nebel egoistische Ziele und nutzt die gierige Gesellschaft schamlos aus. Mit satirischem Humor entlarvt Nestroy die Illusion der Liebe in einer von Geld bestimmten Welt.