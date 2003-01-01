Intendant Christian Spatzek präsentiert "Der Geizige", Molières legendäre Komödie, die seit Jahrhunderten das Publikum begeistert. Der Theater Sommer Parndorf hat sich in bald 3 Jahrzehnten mit dem einzigartigen Ambiente des Kirchenplatzes in die Herzen des Publikums gespielt und steht für puren Sommertheatergenuss.

Molières legendäre Komödie in fünf Akten begeistert seit Jahrhunderten das Publikum. Im Mittelpunkt steht der skurril-habgierige Harpagon, dessen übertriebene Liebe zum Geld für turbulente Verwicklungen sorgt. Mit brillanter Leichtigkeit enthüllt das Stück die absurd-komischen Seiten von Gier und Egoismus – und zeigt zugleich, wie wertvoll familiärer Zusammenhalt und echte menschliche Nähe sind.

Ein zeitloses Theatererlebnis voller Witz, Charme und pointierter Gesellschaftskritik, das bereits 1668 im Théâtre du Palais-Royal in Paris seine triumphale Premiere feierte.