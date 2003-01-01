Der Geizige


Theater Sommer Parndorf

Der Geizige

Kirchenplatz Parndorf
8. Juli bis 2. Aug. 2026
Intendant Christian Spatzek präsentiert "Der Geizige", Molières legendäre Komödie, die seit Jahrhunderten das Publikum begeistert. Der Theater Sommer Parndorf hat sich in bald 3 Jahrzehnten mit dem einzigartigen Ambiente des Kirchenplatzes in die Herzen des Publikums gespielt und steht für puren Sommertheatergenuss.

Molières legendäre Komödie in fünf Akten begeistert seit Jahrhunderten das Publikum. Im Mittelpunkt steht der skurril-habgierige Harpagon, dessen übertriebene Liebe zum Geld für turbulente Verwicklungen sorgt. Mit brillanter Leichtigkeit enthüllt das Stück die absurd-komischen Seiten von Gier und Egoismus – und zeigt zugleich, wie wertvoll familiärer Zusammenhalt und echte menschliche Nähe sind.

Ein zeitloses Theatererlebnis voller Witz, Charme und pointierter Gesellschaftskritik, das bereits 1668 im Théâtre du Palais-Royal in Paris seine triumphale Premiere feierte.

Details zur Spielstätte:
Kirchenplatz Parndorf
Hauptstraße 115, A-7111 Parndorf
Im Rahmen des Festivals:
Theater Sommer Parndorf

Termine: Der Geizige - Kirchenplatz Parndorf

Juli 2026
Mi. 8. Juli 2026
Mi. 8. Juli 2026
19:00 Uhr
Do. 9. Juli 2026
Do. 9. Juli 2026
19:30 Uhr
Fr. 10. Juli 2026
Fr. 10. Juli 2026
19:30 Uhr
Sa. 11. Juli 2026
Sa. 11. Juli 2026
19:30 Uhr
So. 12. Juli 2026
So. 12. Juli 2026
18:30 Uhr
Do. 16. Juli 2026
Do. 16. Juli 2026
19:30 Uhr
Fr. 17. Juli 2026
Fr. 17. Juli 2026
19:30 Uhr
Sa. 18. Juli 2026
Sa. 18. Juli 2026
19:30 Uhr
So. 19. Juli 2026
So. 19. Juli 2026
18:30 Uhr
Do. 23. Juli 2026
Do. 23. Juli 2026
19:30 Uhr
Fr. 24. Juli 2026
Fr. 24. Juli 2026
19:30 Uhr
Sa. 25. Juli 2026
Sa. 25. Juli 2026
19:30 Uhr
So. 26. Juli 2026
So. 26. Juli 2026
18:30 Uhr
Do. 30. Juli 2026
Do. 30. Juli 2026
19:30 Uhr
Fr. 31. Juli 2026
Fr. 31. Juli 2026
19:30 Uhr
August 2026
Sa. 1. Aug. 2026
Sa. 1. Aug. 2026
19:30 Uhr
So. 2. Aug. 2026
So. 2. Aug. 2026
18:30 Uhr
 