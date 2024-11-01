RETZitativ SOUND RITUAL

Ihre molekulare Struktur richtet sich nach den Tönen aus, die am häufigsten gespielt werden. Räume werden zur Resonanzkörpern.
Sound Ritual ist hochenergetische Tonmalerei, die sich als Gegenstück zur täglichen akustischen Umweltverschmutzung versteht.
Sound Ritual bringt ein architektonisches Barockjuwel zum Klingen. Und die Seele des Publikums zum Schwingen.
Sound Ritual ist eine Begegnung mit uns selbst.
Komponist und Initiator Karl Ritter zählt zu den wegweisenden Impulsgebern der österreichischen Improvisationsszene. Große Bekanntheit erlangte er unter seinem Pseudonym „Leopold Karasek“ als Gitarrist von „Ostbahn-Kurti & die Chefpartie“ sowie „Kurt Ostbahn und die Kombo“.
RETZitativ ist ein Veranstaltungsformat des Festival Retz, das innovativen, interdisziplinären und interaktiven Ausdrucksformen ein prominentes Forum bietet.
Karl Ritter – Gitarre, Konzept
Melissa Coleman – Vocals
Jelena Popržan – Bratsche, Vocals
Verena Pruka – Vocals
Franz Hautzinger – Trompete
Georg Graf – Saxophon, Querflöte, Bassklarinette
Philipp Nykrin – Orgel
Herbert Pirker – Schlagwerk
|Juli 2026
|Sa. 18. Juli 2026
19:30 Uhr
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