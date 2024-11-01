RETZitativ SOUND RITUAL

Sound Ritual ist eine akustische Reise durch Raum und Zeit. In vielen Kulturen gibt es Klangrituale, die der energetischen Reinigung von Räumen, Stätten und Plätzen dienen. Die Räume, in denen wir leben, speichern Energie nicht nur als Wärme, sondern auch in Form von Schwingungen.

Ihre molekulare Struktur richtet sich nach den Tönen aus, die am häufigsten gespielt werden. Räume werden zur Resonanzkörpern.

Sound Ritual ist hochenergetische Tonmalerei, die sich als Gegenstück zur täglichen akustischen Umweltverschmutzung versteht.

Sound Ritual bringt ein architektonisches Barockjuwel zum Klingen. Und die Seele des Publikums zum Schwingen.

Sound Ritual ist eine Begegnung mit uns selbst.

Komponist und Initiator Karl Ritter zählt zu den wegweisenden Impulsgebern der österreichischen Improvisationsszene. Große Bekanntheit erlangte er unter seinem Pseudonym „Leopold Karasek“ als Gitarrist von „Ostbahn-Kurti & die Chefpartie“ sowie „Kurt Ostbahn und die Kombo“.

RETZitativ ist ein Veranstaltungsformat des Festival Retz, das innovativen, interdisziplinären und interaktiven Ausdrucksformen ein prominentes Forum bietet.

Karl Ritter – Gitarre, Konzept

Melissa Coleman – Vocals

Jelena Popržan – Bratsche, Vocals

Verena Pruka – Vocals

Franz Hautzinger – Trompete

Georg Graf – Saxophon, Querflöte, Bassklarinette

Philipp Nykrin – Orgel

Herbert Pirker – Schlagwerk