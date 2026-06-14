Simone Kopmajer & Viktor Gernot

Das außergewöhnliche Duo geht 2026 mit seinem ersten gemeinsamen Album auf Tour. Wenn zwei musikalische Ausnahmekünstler wie Simone Kopmajer und Viktor Gernot gemeinsam auf der Bühne stehen, darf man sich auf ein Konzerterlebnis der besonderen Art freuen. Unter dem Titel „Jazz On A Summer’s Day“ begeben sich die beiden Publikumslieblinge 2026 auf Tour – und haben dabei eine ganz besondere Überraschung im Gepäck: ihr erstes gemeinsames Album.

Das Album vereint stilvoll interpretierte Duette aus dem Great American Songbook – darunter Klassiker wie „I’ve Got You Under My Skin“ oder „Come Fly With Me“ – mit brandneuen Eigenkompositionen, die Simone Kopmajer und Viktor Gernot eigens für dieses Projekt geschrieben haben.

Neben diesen neuen musikalischen Highlights dürfen sich die Fans natürlich auch auf jene Pop-Jazz-Duette freuen, die längst zu gemeinsamen Lieblingsnummern des Duos geworden sind.

„Jazz On A Summer’s Day“ verspricht einen Abend voller Emotion, Charme und Spielfreude – mit Musik, die unter die Haut geht, mitreißender Bühnenpräsenz und humorvoller Moderation. Ein Konzert, das berührt, begeistert und den Zauber des Jazz in seiner schönsten Form zelebriert.