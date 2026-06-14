Simone Kopmajer & Viktor Gernot

Das Album vereint stilvoll interpretierte Duette aus dem Great American Songbook – darunter Klassiker wie „I’ve Got You Under My Skin“ oder „Come Fly With Me“ – mit brandneuen Eigenkompositionen, die Simone Kopmajer und Viktor Gernot eigens für dieses Projekt geschrieben haben.
Neben diesen neuen musikalischen Highlights dürfen sich die Fans natürlich auch auf jene Pop-Jazz-Duette freuen, die längst zu gemeinsamen Lieblingsnummern des Duos geworden sind.
„Jazz On A Summer’s Day“ verspricht einen Abend voller Emotion, Charme und Spielfreude – mit Musik, die unter die Haut geht, mitreißender Bühnenpräsenz und humorvoller Moderation. Ein Konzert, das berührt, begeistert und den Zauber des Jazz in seiner schönsten Form zelebriert.
|Juli 2026
|Di. 28. Juli 2026
20:00 Uhr
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