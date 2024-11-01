PINK FLOYD’S The Wall - Live in Concert
19. Juli 2026
PINK FLOYD’S The Wall - Live in Concert…run like hell... und sichern sie sich ihre Tickets für die größte Rockoper aller Zeiten! Von „Another Brick in the Wall“ bis „Comfortably Numb“. Tauchen sie ein in die legendären Sounds von Pink Floyd, die die Welt der Rockmusik neu geprägt haben.
Bahnbrechende Melodien, eindringliche Texte, eine atemberaubende Licht- und Lasershow. Erleben sie Pink Floyds The Wall wie nie zuvor.
Details zur Spielstätte:
Schloßberg 9, A-8010 Graz
Adresse: Schloßberg 9, A-8010 Graz
Telefon: +43 316 8008-9000
Fax: +43 316 8008-9025
Geodaten: 47.075, 15.4365
Termine: PINK FLOYD’S The Wall - Live in Concert - Kasematten