PINK FLOYD’S The Wall - Live in Concert

PINK FLOYD’S The Wall - Live in Concert…run like hell... und sichern sie sich ihre Tickets für die größte Rockoper aller Zeiten! Von „Another Brick in the Wall“ bis „Comfortably Numb“. Tauchen sie ein in die legendären Sounds von Pink Floyd, die die Welt der Rockmusik neu geprägt haben.

Bahnbrechende Melodien, eindringliche Texte, eine atemberaubende Licht- und Lasershow. Erleben sie Pink Floyds The Wall wie nie zuvor.