PINK FLOYD’S The Wall - Live in Concert


Sommer am Berg

PINK FLOYD’S The Wall - Live in Concert

Kasematten
19. Juli 2026
PINK FLOYD’S The Wall - Live in Concert…run like hell... und sichern sie sich ihre Tickets für die größte Rockoper aller Zeiten! Von „Another Brick in the Wall“ bis „Comfortably Numb“. Tauchen sie ein in die legendären Sounds von Pink Floyd, die die Welt der Rockmusik neu geprägt haben.

Bahnbrechende Melodien, eindringliche Texte, eine atemberaubende Licht- und Lasershow. Erleben sie Pink Floyds The Wall wie nie zuvor.

Details zur Spielstätte:
Kasematten
Schloßberg 9, A-8010 Graz
Im Rahmen des Festivals:
Sommer am Berg

Termine: PINK FLOYD’S The Wall - Live in Concert - Kasematten

Juli 2026
So. 19. Juli 2026
18:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 