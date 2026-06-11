Peter Cornelius 75 Live mit Band 2026 auf Tournee - Seit über fünf Jahrzehnten zählt Peter Cornelius zu den erfolgreichsten Singer Songwritern im deutschsprachigen Raum. Viele seiner Songs sind längst Allgemeingut geworden sind Klassiker, wie ‚Reif für die Insel‘, ‚Segel im Wind‘ und natürlich ‚Du entschuldige i kenn di‘.

2026 wird der Ausnahme Künstler 75 Jahre und feiert dies mit einer großen Tournee!

Der Frontman, Singer-Songwriter und Leadgitarrist Peter Cornelius, bekannt für seine gefühlvollen Balladen und Uptempo Songs mit tiefgründigen Texten, auch geliebt für sein virtuoses Gitarre-Spiel, feiert 2026 seinen 75igsten mit einer großen Tournee. Mit ihm auf der Bühne ist seine Band, Bass, Schlagzeug und Keyboards.

Cornelius, der 1951 in Wien geboren wurde, ist einer der prägendsten deutschsprachigen Songschreiber. Seine Musik, ist immer von persönlichen Erfahrungen und gesellschaftlichen Beobachtungen inspiriert.

„Manches Mal schreibe und komponiere ich, ob ich will oder nicht, - reflexartig. Als ob es das normalste von der Welt wäre, das zu tun.“ Vieles davon ist nachzuhören in seinen Songs. Sie sind eine, in den Jahren entstandene, wunderbare Anzahl von Fenstern, die einige Minuten Blicke ins Innerste des Mannes zulassen.

In seinen Konzerten wird man als Reisender mitgenommen und taucht in die Welt ein, die er mitbringt.

„Sonderbar, dass es mir mit 75 auf Tournee zu gehen selbstverständlicher vorkommt, als mit 40 oder 50. Ich hatte schon sehr früh den Song ‚I‘m not like everybody else‘ von den Kinks als Lebensmotto, als Wegweiser.

Mit jedem Song, gibt Cornelius Energie, macht Mut, stimmt oft nachdenklich und manchmal liegt auch Sinn zwischen den Zeilen und er führt sein Publikum dorthin zu den Zwischentönen.

Seine Songs sind Gesamtkunstwerke mit seiner unverkennbaren Handschrift geschrieben.

„Im Laufe der Jahre wurde mir immer wieder von Leuten gesagt, meine Songs sind zeitlos. Ich bin zeitlos.“

Peter Cornelius & Band Live, das ist ein absolut zeitloses Highlight des Konzertkalenders 2026!