Lydia Prenner-Kasper |


Sommer am Berg

Lydia Prenner-Kasper | "Haltbar-MILF"

Kasematten
21. Juli 2026
Natürlich steht Lydia Prenner-Kasper über den Dingen. Sie wird selbstverständlich in Würde reifen, jede frische Falte lachend willkommen heißen und jedes hinzuaddierte Lebensjahr innig umarmen. Denn das eigene Verfallsdatum ist erst der Beginn der Verwesung.

Davor wird gelebt, gelacht, geliebt und genossen. Sie lässt sich doch nicht von ihrer dahergelaufenen Ganzkörperbaustelle diktieren, wann der Spaß aufhört.

Nein, rattenscharf zu sein ist eine Entscheidung. Und die muss man knallhart treffen. Das MILFglas ist schließlich immer halb voll.

Also dann, liebe MILFmädchen und MILFbuben, gemma‘s an und exen wir gemeinsam ein erfrischendes Glas Haltbar-MILF.

Details zur Spielstätte:
Kasematten
Schloßberg 9, A-8010 Graz
Im Rahmen des Festivals:
Sommer am Berg

Termine: Lydia Prenner-Kasper | "Haltbar-MILF" - Kasematten

Juli 2026
Di. 21. Juli 2026
20:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 