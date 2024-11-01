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Lisa Eckhart | “ICH WAR MAL WER“


Sommer am Berg

Lisa Eckhart | “ICH WAR MAL WER“

Kasematten
2. Juli 2026
Ein harmloser Kinderwitz hat Lisa Eckhart um Haus und Hof, Familie und Fans gebracht. Sie hat nichts mehr zu verlieren. Nicht einmal den Verstand. Jetzt kann sie mehr denn je tun und sagen, was sie will. Sie muss es sogar.

Denn auch ein schlechter Ruf verpflichtet.

Details zur Spielstätte:
Kasematten
Schloßberg 9, A-8010 Graz
Im Rahmen des Festivals:
Sommer am Berg

Termine: Lisa Eckhart | “ICH WAR MAL WER“ - Kasematten

Juli 2026
Do. 2. Juli 2026
20:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 