Lisa Eckhart | “ICH WAR MAL WER“
2. Juli 2026
Ein harmloser Kinderwitz hat Lisa Eckhart um Haus und Hof, Familie und Fans gebracht. Sie hat nichts mehr zu verlieren. Nicht einmal den Verstand. Jetzt kann sie mehr denn je tun und sagen, was sie will. Sie muss es sogar.
Denn auch ein schlechter Ruf verpflichtet.
Details zur Spielstätte:
Schloßberg 9, A-8010 Graz
Adresse: Schloßberg 9, A-8010 Graz
Telefon: +43 316 8008-9000
Fax: +43 316 8008-9025
Geodaten: 47.075, 15.4365
Termine: Lisa Eckhart | “ICH WAR MAL WER“ - Kasematten