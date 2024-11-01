Lisa Eckhart | “ICH WAR MAL WER“

Ein harmloser Kinderwitz hat Lisa Eckhart um Haus und Hof, Familie und Fans gebracht. Sie hat nichts mehr zu verlieren. Nicht einmal den Verstand. Jetzt kann sie mehr denn je tun und sagen, was sie will. Sie muss es sogar.

Denn auch ein schlechter Ruf verpflichtet.