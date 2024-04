Kettcar - HEAST!

Bereits mehr als sechs Jahre sind seit dem letzten Album von KETTCAR vergangen – Doch auch heute noch wirkt „Ich vs. Wir“ (inklusive der EP-Fortsetzung „Wir vs. Ich“) so relevant und aktuell wie zum Erscheinen im Herbst 2017.

Dass eine Band 15 Jahre nach Gründung ihr bis dahin bestes Album veröffentlicht, passiert ja auch nicht oft. „Eines der kraftvollsten und wichtigsten deutschen Alben des Jahres" meinte SPIEGEL.de, „Unversöhnlich und mit neuer Dringlichkeit" der Musikexpress. Im April 2024 kommen KETTCAR wieder auf Tour, und haben mehr von den Songs dabei, wie nur KETTCAR sie schreiben können. Vierzehn Konzerte in Deutschland, eins in Österreich, eine lange überfällige Rückkehr auf die Bühne. Marcus Wiebusch, Reimer Bustorff, Erik Langer, Christian Hake, Lars Wiebusch. KETTCAR.