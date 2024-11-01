Julian Le Play | Unplugged

Persönlich, nah und live in den Kasematten - Der mit 5 Amadeus-Awards ausgezeichnete Musiker geht im Frühjahr 2025 musikalisch neue Wege und überrascht seine Fans mit einer weiteren großen unplugged Tour.

Nach der erfolgreichen Theatertour vor 10 Jahren, gibt es mit „le Play unplugged“ die besten Songs der letzten 5 Alben in neuen, reduzierten Arrangements, ummantelt von le Play’s einzigartigen Geschichten und Anekdoten.

Le Play war es ein großes Anliegen diese Tour vollständig bestuhlt in Konzerthäusern und Theatern zu spielen, um als Publikum voll in die lyrische Welt des Wiener Songwriters eintauchen zu können.