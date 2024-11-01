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Julian Le Play | Unplugged


Sommer am Berg

Julian Le Play | Unplugged

Kasematten
18. Juni 2026
Persönlich, nah und live in den Kasematten - Der mit 5 Amadeus-Awards ausgezeichnete Musiker geht im Frühjahr 2025 musikalisch neue Wege und überrascht seine Fans mit einer weiteren großen unplugged Tour.

Nach der erfolgreichen Theatertour vor 10 Jahren, gibt es mit „le Play unplugged“ die besten Songs der letzten 5 Alben in neuen, reduzierten Arrangements, ummantelt von le Play’s einzigartigen Geschichten und Anekdoten.

Le Play war es ein großes Anliegen diese Tour vollständig bestuhlt in Konzerthäusern und Theatern zu spielen, um als Publikum voll in die lyrische Welt des Wiener Songwriters eintauchen zu können.

Details zur Spielstätte:
Kasematten
Schloßberg 9, A-8010 Graz
Im Rahmen des Festivals:
Sommer am Berg

Termine: Julian Le Play | Unplugged - Kasematten

Juni 2026
Do. 18. Juni 2026
20:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 