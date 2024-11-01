Julian Le Play | Unplugged

Nach der erfolgreichen Theatertour vor 10 Jahren, gibt es mit „le Play unplugged“ die besten Songs der letzten 5 Alben in neuen, reduzierten Arrangements, ummantelt von le Play’s einzigartigen Geschichten und Anekdoten.
Le Play war es ein großes Anliegen diese Tour vollständig bestuhlt in Konzerthäusern und Theatern zu spielen, um als Publikum voll in die lyrische Welt des Wiener Songwriters eintauchen zu können.
|Juni 2026
|Do. 18. Juni 2026
20:00 Uhr
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