ISAAC & THE SOUL COMPANY aus Schweden, sind Europas explosivster und führender Live-Act. Im Rahmen der „The Soul Machine Tour“ kommen Sie erstmals nach Österreich. Das Markenzeichen dieser großartigen Band ist pure Leidenschaft für den Soul! Ob im Studio oder auf der Bühne - der Sänger Isaac und seine herausragende Band sind mit einer gewissen Magie gesegnet, weshalb jede Note und jeder Ton so klingt, als würde ihr Leben davon abhängen.

Diese Magie bringen sie bei JEDEM Konzert auf die Bühne und begeistern so ihr Publikum inzwischen weltweit! Die Band startete in ihrer Heimatstadt Stockholm und machte sich schnell einen Namen als explosiver Live-Act, vereint von einer gemeinsamen Leidenschaft für die Musik, die Amerika und letztendlich die ganze Welt veränderte: Soul!

Nach hunderten von Shows auf der ganzen Welt, sind ISAAC & THE SOUL COMPANY mittlerweile zu einer Kraft geworden, die aus dem Musik Business nicht mehr wegzudenken ist. Ihre Konzerte sind auf jeder dynamischen Ebene herausragend - vom Flüstern einer Ballade und „Laid Back“ Feeling bis hin zu anheizenden Rhythmen die NIEMANDEN kalt lassen. Die großen Soul Hits und ihre zahlreichen eigenen Hits, bilden das Programm dieser mitreissenden 100 Minuten Konzert Show! Ein Konzert der coolen Guys aus Schweden ist nicht nur ein Konzert - es ist ein unvergessliches Erlebnis. Ein MUST SEE & MUST LISTEN Erlebnis.