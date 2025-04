In Extremo | Special Guest: Dominum

Österreich! 2025 sind die Verrückten wieder in der Stadt! 30 Jahre IN EXTREMO sollen gebührend gefeiert werden, dafür kommen sie für zwei Konzerte in die wunderbare Open Air-Locations nach Graz zum @Kasematten Open Air und Linz zum @Frischluft Open Air.

Und da denkt man, es könnte nicht noch schlimmer kommen. Doch das kann es immer. Die lebenden Toten stehen in den Startlöchern. Aufgetaucht, scheinbar aus dem Nichts, gewähren DOMINUM uns mit scharfkantig-melodischer Härte einen Vorgeschmack auf das, was uns allen droht: Eine Neudefinition von dem, was Leben bedeutet. Aber wenn man ehrlich ist, hat mit DOMINUM genau dieses Leben längst begonnen. DOMINUM stehen für eine epische Metal-Show, die die Lebenden auf eine Reise in eine Welt der Untoten mitnimmt. Die Band verbindet die Energie des Metal mit dem Drama und der Intensität eines Horrorstreifens und erschafft so eine intensive und fesselnde Realität. Mit Songs, die Geschichten von Zombies, Überlebenskampf und dem unstillbaren Hunger nach immer Mehr erzählen, erwecken sie ihre untoten Charaktere zum Leben und sorgen für ein Live-Erlebnis, das lebendiger nicht sein könnte. Frankenstein war gestern.