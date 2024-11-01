Das Pop-Trio folkshilfe ist gekommen, um zu bleiben. Mit dem fünften Studioalbum „bunt“ verarbeitet die Band Höhenflüge und Schicksalsschläge der letzten Jahre: Von dunklen Phasen des Verlustes und der Trauer, über ihren Erfolg, ihre Bandfreundschaft, Allzumenschlichem und der Liebe. Das Ergebnis ist ein bunter Querschnitt des Lebens, den sie auf der Bühne präsentieren.

„Neben all den gemeinsamen schönen Momenten als Band und Begegnungen abseits der Bühne war definitiv der Tod meines Vaters die bisher einschneidendste Erfahrung meines Lebens“, erzählt Sänger Florian Ritt. „Unsere Songs erlauben es, mich noch einmal in anderer Form mit allen Facetten des Lebens auseinanderzusetzen. Das alles, was da auf uns tagtäglich einprasselt, findet in unseren Liedern einen Ort der Verarbeitung.“

folkshilfe machen das, wofür man sie seit mittlerweile über 10 Jahren kennt: Popmusik, die in keine Schublade passt. Ihre einzigartige Mischung aus „Quetschn“, Synthesizer und Dialekt erreicht Menschen aller Altersgruppen und Lebensphasen.

Spätestens seit ihrer letzten Amadeus-Nominierung für das Erfolgsalbum „Vire“ (mit Hits wie „Schena Mensch“, „Hau di her“ und „Najo eh“) steht fest: folkshilfe reiten unaufhaltsam auf ihrer Erfolgswelle. Sie begeistern nicht nur die Radiolandschaft, sondern füllen mit ihren ausverkauften Konzerten im gesamten deutschsprachigen Raum die Hallen.