FAUN | Special Guest: SKALD

Mit ihrer charakteristischen Mischung aus mittelalterlicher Musik, Folk, Mystik und modernen Klanglandschaften haben FAUN die Pagan- und Folk-Szene wie kaum eine andere Band in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten geprägt und beeinflusst. 2026 feiert die Band ihr 25-jähriges Jubiläum und kündigt zu diesem besonderen Anlass eine Reihe exklusiver Jubiläumsshows für den Sommer 2026 an.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 haben FAUN zahlreiche international gefeierte Alben veröffentlicht, zwei ECHO-Nominierungen erhalten und sich durch ihre atmosphärischen und immersiven Live-Auftritte eine treue Fangemeinde in ganz Europa aufgebaut. Ihr einzigartiger Mix aus historischen Instrumenten, vielschichtigen Gesängen und ätherischen elektronischen Elementen hat ein ganz eigenes Genre mitdefiniert und Hörer weltweit inspiriert.

“Wir freuen uns sehr, unser Jubiläum an besonderen Orten gemeinsam mit unserem Publikum zu feiern. Wir präsentieren eine musikalische Reise durch die Geschichte von Faun, mit älteren Schätzen unseres Repertoires, die wir heutzutage kaum noch spielen, als auch mit den beliebtesten Hits unserer aktuellen Alben.“ – Oliver Satyr