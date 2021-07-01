FAUN | Special Guest: SKALD

Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 haben FAUN zahlreiche international gefeierte Alben veröffentlicht, zwei ECHO-Nominierungen erhalten und sich durch ihre atmosphärischen und immersiven Live-Auftritte eine treue Fangemeinde in ganz Europa aufgebaut. Ihr einzigartiger Mix aus historischen Instrumenten, vielschichtigen Gesängen und ätherischen elektronischen Elementen hat ein ganz eigenes Genre mitdefiniert und Hörer weltweit inspiriert.
“Wir freuen uns sehr, unser Jubiläum an besonderen Orten gemeinsam mit unserem Publikum zu feiern. Wir präsentieren eine musikalische Reise durch die Geschichte von Faun, mit älteren Schätzen unseres Repertoires, die wir heutzutage kaum noch spielen, als auch mit den beliebtesten Hits unserer aktuellen Alben.“ – Oliver Satyr
|August 2026
|So. 30. Aug. 2026
20:00 Uhr
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