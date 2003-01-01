Die Italienische Nacht | La Banda Italiana

SPEKTAKULÄR UND EINZIGARTIG - Ein großartiger Abend voller Italo-Hits erwartet das Publikum. ‘La Banda Italiana’, italienische Profimusiker und Stars der Pop, Musical und Opernwelt präsentieren ein musikalisches Feuerwerk der Superlative.

DAS ORIGINAL

Hits von Zucchero - Laura Pausini - Al Bano & Romina Power - Andrea Bocelli - Eros Ramazzotti u. v. m. werden Urlaubsgefühle wachrufen und für einen unvergesslichen Sommerabend sorgen. Ein Sommerabend wie früher! Unterschiedliche und einzigartige Stimmen werden Sie mit ausgewählten Solo- Duett- und Ensemblenummern ins Italienfieber singen.

EIN SOMMERABEND WIE FRÜHER

Bekannte Songs wie Gente Di Mare, Sempre Sempre, Felicità oder Buona Domenica animieren zum Mitsingen und verwandeln ‘La Notte Italiana’ jeden Abend in eine Welt von Sonne, Sand und Meer. Lassen Sie sich von diesem Bühnenfeuerwerk aus weltbekannten Italo Hits aus Schlager, Pop, Swing und Klassik mitreißen und seien Sie mit dabei wenn die Starsolisten die schönsten Melodien in einzigartiger Qualität anstimmen. Ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept ist Teil der zweistündigen Show. Ein Sommerabend wie früher!