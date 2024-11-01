„Deutschlands Foo Fighters sind zurück“, jubelte der Rolling Stone über das aktuelle Album „PLEASE“ , und der Berliner Tagesspiegel stellte fest: „Den Titel beste europäische Rockband wird man ihnen in diesem Sommer nur schwer streitig machen können.“ Die Beatsteaks werden seit Monaten landauf, landab auf Tour gefeiert.

Gerade zelebrierten sie ihr 30 jähriges Bandjubiläum in ihrer Heimatstadt Berlin – mit zwei ausverkauften Riesenkonzerten und einem Publikum, das ihnen die Bühne zu Füßen legte.

Und weil die Nachfrage nicht abreißt, geben die Beatsteaks in Österreich und der Schweiz eine Zugabe mit jeweils drei weiteren Konzerten – die „Please“-Tour dreht eine letzte Runde durch die Alpenrepublik und die Eidgenossenschaft. Die Beatsteaks tauschen euer Geld gegen feinstes Tonmaterial: Schlagzeug, Bass, Gitarre, Gesang – Hits, Flips, Tricks, Trost und Größenwahn. Alles auf einer Bühne für und mit euch! 96 % positive Bewertungen! Play it again, please.

- Album: “PLEASE“ -

In der Geschichte des Gitarrenrock gibt es wenige Bands, die bis zum neunten Studioalbum durchgehalten haben — und mehrheitlich enttäuschende neunte Studioalben. Wer sich achtmal ausgewrungen, abgequält und leer geschrieben hat, ist höchstgefährdet, ein für allemal den Hunger zu verlieren und im Greatest-Hits-Teufelskreis zu erlahmen. Die Beatsteaks haben proaktiv gegen die eigene Sattheit aufbegehrt und so lange im kreativen Hungerstreik ausgeharrt, bis das Feuer alter Tage wieder zu lodern begann. Um es endgültig neu zu entfachen, musste die Band hart an sich arbeiten, alte Muster überwinden, sich auf das Wesentliche besinnen, Ordnung schaffen und neues Chaos zulassen. Am Ende jenes Prozesses steht »PLEASE« — ein neuntes Studioalbum, das mit der Eindringlichkeit, dem Spielwitz und der Unrast einer explosiven Debüt-LP auftrumpft.