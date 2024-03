ABBA - Mamma Mia and much more - A Great Tribute Show

EINDRUCKSVOLLE UND STIMMUNGSSTARKE PERFORMANCE - ABBA - REAL TRIBUTE SHOW bringt die legendäre Popgruppe ABBA in einer energiegeladenen und beeindruckenden Show auf die Bühne, die das Publikum begeistern und mitreißen wird! Perfekt aufeinander eingespielte internationale Darsteller und Sänger schlüpfen in die Rolle von Agnetha, Anni Fried, Benny und Björn und präsentieren eindrucksvoll und stimmungsstark in einer zweistündigen Show alle Abba Hits der vergangenen 50 Jahre!

Hits wie 'Waterloo', 'Fernando', 'Money Money', 'Dancing Queen', 'Mamma Mia' und viele mehr werden für einen unvergesslichen Abba Konzertabend sorgen. Das Publikum wird in die 1970er und 80er Jahre zurückversetzt, während es zu diesen unvergesslichen Klassikern mitsingt und tanzt. "Wir freuen uns sehr, unsere ABBA-Real Tribute-Show nach Graz zu bringen. ABBA Musik ist unglaublich mitreißend und macht so viel Spaß, und wir lieben es, das mit dem Publikum zu teilen. Wir können es kaum erwarten, alle mit uns tanzen und mitsingen zu sehen." (PURA VIDA MUSICAL ENTERPRISES) GLAMOURÖS, AUSGEFALLEN, ZAUBERHAFT Ein ausgefeiltes Licht- uns Soundkonzept sowie wunderschöne glamouröse Kostüme sorgen für eine authentische Performance im Stile der Originale. Die legendäre schwedische Kultband hat bis heute nichts von ihrer Anziehungskraft eingebüßt und vereint alle Generationen in einem unvergesslichen Konzertabend. Die ABBA - REAL TRIBUTE SHOW zieht das Publikum mit ihren energiegeladenen und authentischen Interpretationen, die den kultigen Sound von ABBA wiedergeben, in ihren Bann. Freuen Sie sich auf einen zauberhaften, unvergesslichen Abend!